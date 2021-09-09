Hıncal Uluç: Şeytani düzen, yani şeytanlık ülkede mi yoksa Şenol Güneş'in futbola hiç çalışmayan kafasında mı?

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Türkiye'nin Hollanda'ya 6-1 kaybettiği maçın ardından A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in "Şeytani düzeni bozamadım" açıklamalarına tepki gösterdi. Uluç, "Şeytani düzen, yani şeytanlık, ülkede mi, yoksa Şenol Güneş'in futbola hiç çalışmayan kafasında mı?" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemeleri grup maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybetti. Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili istifa sesleri yükseldi. Mücadelenin sonrasında Güneş'in yaptığı açıklamalara değinen Uluç, "Ne diyor peki, herkesin isteği ile gelen Şenol, yarım düzine yedikten sonra. Sebebi açıklıyor. 6'nın sebebini. Düzen ve şeytanlığın birlikte karıştığı sıkıntı. Lafa bakar mısınız? 'Düzen artık şeytani düzen olmuş. Ben de bu düzene alet oldum..' Peki ülkede şeytani düzenden, yanlış kentsel dönüşümden, yani teknik, çabuk ve yaratıcı futbolcu üretilmemesinden ve oynanan kötü futboldan sorumlu kim o zaman? Federasyon, Hoca, ekibi ve de futbolcular değil de kim?

Şenol Güneş'in kimleri değil, kimi kastettiği açık, tam altı gol yedikten birkaç dakika sonra. 'Sorumlu, Federasyon ve futbolcular değil, benim' kabadayılığını her zamanki gibi yaptıktan sonra gerçek suçlu ya da suçlular diye kimi kastediyor dersiniz siz? Aslında bu sorunun yanıtında farklı fikirler çıkmasını önleyecek bir açıklama daha yaptı, o maç arkası basın toplantısında. Nişan tahtasına kimleri koyduğunu daha net gösteremezdi. 'Başarılardan sonra hepsi bizi arıyor. Başarıdan sonra arayanlar, bizi asıl bugün, acı günümüzde de aramalılar. Ama kaybedeni aramaz onlar.' Kim arıyor, kazananları. Madalya alanları. O 'Hepsi' dedikleri kimler? Şenol ne demek istiyor?. 'Kazananı ararsan, reklamın olur.' Yani.. Şenol Güneş, ilk ama ilk defa ülkeyi yönetenlere başkaldırıyor..

Neden? Bana sorarsanız, görevden alınacağını biliyor. Görevden alınmasına hezimetin sebep olduğunun söylenmesini istemiyor. Diyecek ki? 'Eleştirdim diye görevden alındım. Alınmasam ben ve futbolcularım kalan dört maçı kazanıp Dünya Kupası'na gidecektik! Şimdi söyleyin bakalım, şeytani düzen, yani şeytanlık, ülkede mi, yoksa Şenol Güneş'in futbola hiç çalışmayan kafasında mı?" diye yazdı.

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