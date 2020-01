Hıncal Uluç: Oscar rezilliği bizde olsaydı....

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Oscar töreninde 'En İyi Film Oscarı'nın 'La La Land' şeklinde yanlış anons edilmesiyle ilgili "Bu rezillik bizde, mesela Altın Portakal'da olsaydı..

"En İyi Film" diye ilan edilen filmin, bütün kadrosu, oyuncusundan, sonuncusuna sahneye yığılsa, ödül alan üç yapımcı ellerinde heykelcikleri teşekkür konuşması yaptıktan sonra biri sahnede belirip telaşla heykelcikleri toplamaya başlasa ve elden ele dolaşan bir başka kırmızı zarf son konuşmayı yapan 'Teşekkürcü'nün elinde belirse ve o zarfın içindeki kartı kameraya gösterip 'Bu ödülü biz almadık.. Onlar aldı' diye bir başka filmin adını açıklasa.. İlk ödül alanlar sağdan sahneyi terk ederken, esas kazananlar soldan, şaşkınlıklarından alkışı bile unutmuş seyircilerin bakışları arasında, gidenlerin yerini alsa..Yani yazarken bile tekliyorum inanın." dedi.

Hıncal Uluç'un Sabah gazetesindeki yazısı şöyle:

Dünyanın bütün kıtalarında, televizyonu olan, hatta olmayan her ülkesinde milyarla insan nefesini tutmuş beklerken olan rezalete bakın!.

O an ilk aklıma gelen şey, başlıktaki laf oldu..

Bu rezillik bizde, mesela Altın Portakal'da olsaydı..

Yani yazarken bile tekliyorum inanın.

Kaçıncı kez yanlış harf bastım buraya kadar..

Bunlar bizde olsaydı eğer neler neler olurdu diye düşünmekten yazımı yazamıyorum..

Ama hepinizin bir tahmini vardır sanırım..

Hepimiz her gün tonla yanlış yaparız ama, başkaları yaptı mı kıyameti hem de nasıl koparırız?.

Biz daha böyle fecisini yaşamadık hiçbir ödül töreninde..

Amerika'yı hatırlıyorum.

İki yıl mı ne önce, John Travolta, açtığı zarftan çıkan ismi telaffuz edemedi diye nasıl alay konusu olmuştu, aylarca.. Hâlâ da anlatılır..

Bunu nasıl kullanacak komedyenler, tasavvur edemiyorum.

Bu akıllara seza yanlışın yapıldığı yer, tam 89 yıldır, dünyanın en organize, en örnek, en gıpta edilen ödül töreni Oscar olunca, lafın bittiği yer oluyor ayni zamanda..

Yanlışın nasıl yapıldığını tahmin ediyorum.

Bir evvelki ödülü açıklayan Leonardo di Caprio, çıkarken elinde kalan zarfı, zarfı kendisine teslim eden görevliye iade etti..

O sırada onun elinde de, Warren Beatty'ye vereceği, "En İyi Film" zarfı vardı. Zarflar üzerinde herhangi bir işaret yoktu. İki zarf birbirinin aynisiydi. Adam Emma Stone zarfıyla, En İyi Film zarfını karıştırdı.

Warren Beatty bu yüzden elinde Emma Stone/ La La Land yazan kartı görünce şaşırdı.

Zarfa bir daha baktı, içinde bir kart daha var mı diye.. Yoktu. Yanlışın farkına vardı, okumadı. "Okusana" diye sabırsızlanan Faye Dunaway'e uzattı. Faye, baştaki Emma Stone yazısına aldırmadan, alttaki "La La Land"i okuyunca, skandal patlak verdi.

O sırada yanlışın kim farkına vardı bilmiyorum.

Çünkü, esas olarak salonda hiç kimsenin zarfta ne yazdığını bilmemesi gerekiyor, Oscar ödüllerinde.. Demek en az bir kişi var ki bilen, "Yanlış" diye harekete geçti.

Zarfları dağıtan adam, elindeki zarfı açtı.

İçerde "Moonlight" yazısını görünce, fırlayıp ödülleri geri almaya başladı. Doğru kart da bu arada mikrofon başında teşekkür eden La La Land yapımcısına gitti. O da bir elinde başka filmin adı yazılı kart, öbür elinde kendisine verilen heykelcik "Şaka değil..

En İyi Film Moonlight" diye bağırdı ve kartı kameraya tuttu.

Böylece 89. Oscar Ödülleri bir başka tarih oldu..