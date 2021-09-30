Hıncal Uluç: "O malum takımı Rize'ye gömmemiz lazım" sözlerini söyleyen kim, fanatik Fenerli Tahir Kıran

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın "O malum takımı (Galatasaray) Rize'ye gömmemiz lazım! O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım!" sözlerine işaret ederek, "Bunları söyleyen kim?.. 3 ekimde, yani bu pazar Rize'de Galatasaray ile karşılaşacak Rizespor'un, ayni zamanda Fenerbahçe Kongre üyesi, zamanında Fener yönetiminde de görev almış, fanatik Fenerli Başkanı Tahir Kıran...

Şimdi imam "Gömmemiz lazım" derse, cemaat ne yapmaz, düşünün. Zaten "Ben tek başıma yetmem. Cemaat de yanımda olsun" diye çağrı yapıyor... Peki Türk sporunda şiddetle mücadele için çıkarılan 6222 sayılı yasanın atanmış özel savcıları ne yapıyor?..

Bu konuşma üzerine bir söylem, ya da eylemini duyan var mı "Özel 6222" savcısının?.." diye yazdı.

3 Ekim'de oynanacak Rizespor-Galatasaray karşılaşmasında "Bir kişinin burnu kanasa sorumlusu kim olacak?" sorusunu yönelten Uluç, "Başkan Tahir Kıran mı, yoksa onu görmez, duymazdan gelen "Adalet mekanizmamız, bugüne dek, bu yasa ile ilgili etkili eylemlerini hiç görmediğimiz, duymadığımız 6222 savcıları ve de onları denetlemekle görevli Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu mu?.." ifadelerini kullandı.

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