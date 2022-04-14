Hıncal Uluç: Mert Hakan'ınki alaylık, trajikomik bir oyunculuk, aslında ağlamamız gerekirken, alkışlıyoruz; bu medyanın parçası olmak utandırıyor beni

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İngiltere'nin en çok satan gazetesi The Sun'ın, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Mert Hakan Yandaş'ın 'yerde beş tur' dönmesini yazdığını belirterek, "Futbolu icat eden İngilizleri, icat ettiklerine utandıran Mert Hakan Yandaş hakkında, ne maçı yazan pazartesi, ne de sonrasında bu kadar sert bir yorum gördünüz mü? Göremezsiniz.. Çünkü Türkiye'de her top kaybettiğinde kendini yere atanlar yüzünden sık sık duran ve soğuyan maçlarda, seyre değer futbolu kurmak için vakit kalmıyor. Bu yüzden ekran başında kimseler kalmıyor. Millet aboneliklerini iptal ettiriyor" ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş'ın alaylık, trajikomik oyunculuğuna ağlamamız gerekirken, alkışlandığını belirterek, "Bu medyanın parçası olmak utandırıyor beni.. Hele Namık Sevik gibi, spor yazarlığını "meslek" haline getiren, gelmiş geçmiş en güzel, en okunan, en onurlu spor sayfalarını yaparak "Efsane" olan Namık Sevik'in özbeöz yeğeni Ercan Güven, hem de Namık Sevik'in gazetesi Milliyet'te "Mert Hakan hiç de haksız değildi hakemin es geçtiği faule tepki göstermekte" diyerek, bir de sahtekârlığa övgü düzerse, bana da, efsane Namık Ağabeyime tercüman olmak düşer.." diye yazdı.

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