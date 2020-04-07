Hıncal Uluç: Lahmacun, Babil'den bu yana Arapların, Ermenilerin, biz Türklerin yaptığı bir ortak yemektir

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, şov yıldızı Kim Kardashian'ın "Lahmacun Ermeni yemeğidir" sözlerinin Türkiye'de 'küçük bir kıyamet' koparttığını savunduğu yazısında, Ermenilerle Türklerin neredeyse bin yıldır birlikte yaşadığını belirterek, "Babil'den bu yana Arapların, Ermenilerin, biz Türklerin, hemen tüm Ortadoğu'nun yaptığı bir ortak yemek lahmacun.." diye yazdı.

Hıncal Uluç, Ermenilerle Türklerin bin yıldır beraber yaşadıklarını ve mutfaklarının da bu yüzden birbirini etkilediğini de sözlerine ekledi.

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