Hıncal Uluç küme düşmeme kararından önce yazdı: On paralık değeriniz ve saygınlığınız kalmayacak

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun küme düşmememe kararını açıklamasından önce kaleme aldığı yazısında, "Küme düşme kalksın" teklifi bile, federasyon ile alay etmektir başkan.. Al o talebi, tarihin çöplüğüne at.. Atmazsan gerisi gelecek.. Türk futbolcusu ve Türk Milli Takımı'nı yok eden o "Yabancı serbestliği"ni düzenleyen, aslında çok geç kalmış, harika kararınızı bile geri almaya zorlanacaksınız. On paralık değeriniz ve saygınlığınız kalmayacak." diye yazdı.

Hıncal Uluç, Kulüpler Birliği'nin 'palavra' olduğunu belirterek, "Toplananlar, senelerdir tamamen kişisel sebepleri, antipatileri ve nefretleri yüzünden bir araya bir kere bile gelemeyen 18 başkan.. Başta "3 Büyük(!) ler" kulüplerimizi batma noktasına getiren adamlar, yani..

Bugün niye bir aradalar?. Çünkü menfaatleri var. Kişisel menfaatleri.. Devlet müdahale etmez, yardım musluklarını açmazsa batacaklar.. Onun için gövde gösterisi yapıyor, "Kulüpler Birliği" varmış, etkiliymiş gibi görünmeye çalışıyorlar, yukarıya.." ifadelerini kullandı.

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