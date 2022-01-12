Hıncal Uluç: İstifa etse "bırakıp kaçtı" olacaktı, "kendini kovdurma" yolunu seçti; mağduru oynayıp kahraman olacaktı

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Fatih Terim'e seslendiği yazısında, "Sevgili Fatih Hocam,

Bugünlerin geleceğini bilmek için kâhin olmaya gerek yok.. Seni gerçekten yakından tanıyan ve sevenleri dinlemeyip, güya seni destekleyen, ama biraz derin bakınca aslında amaçlarının kime hizmet olduğu kolayca anlaşılanların gazına öyle gözleri kapalı geldin ki, bu sonuç bağıra bağıra geldi.." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Fatih Terim'in yardımcılarını değiştirme talebinin reddedildiğine işaret eden Uluç, "Hiçbir işe yaramadıkları açıkça görülen o yardımcı ekibi değiştirmek, hem Burak'a, hem de Fatih'e vakit kazandırabilirdi. Mobbing dedikleri şey, aslında Fatih'i takımın başında bırakmak ve ona, kendisini ve adını kurtarması için ikinci şans verme operasyonu idi. Ama Fatih bu ikinci şansı kullanmak istemedi.. Çünkü o takımın artık kurtulacak hâli kalmadığını biliyordu. Lig de gitmişti, kupa da.. Marttaki UEFA maçı da uzak hayaldi.

İstifa etse, "Bırakıp kaçtı" olacaktı. "Kendini kovdurma" yolunu seçti. Medyada nasılsa tonla askeri vardı. Mağduru oynayıp kahraman olacaktı." diye yazdı.

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