Hıncal Uluç: İstifa etmeye dahi yeltenemeyen bir Başkan'la yeni sezona giriyoruz; Allah Türk futbolunun yardımcısı olsun

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir için "İstifa etmeye dahi yeltenemeyen bir Başkan'la yeni sezona giriyoruz. Allah Türk futbolunun yardımcısı olsun. Amin!" diye yazdı. Uluç, TFF'nin aldığı yabancı kararına da değinerek "Bu federasyonun şu anda kıyametler koparan kararı kendi iradesi ile aldığına inanan tek kişi var mı bu ülkede" ifadelerini kullandı.

Uluç, "Daha üç gün önce 'Takımlardaki yabancı sayısını kadroda 14, sahada 8 olarak indirecektik, ama pandemi sebebi ile kulüpler çok kötü duruma düşünce erteleme kararı aldık' diyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, çarşamba günü pat diye 'Federasyonumuz toplandı ve kararın bu sezon uygulanmasına karar verdi' dedi. Şimdi beklenen kıyamet kopuyor. Kararlılığı değil, kararsızlığı ile ünlü, güya seçilmiş, ama aslında Genel Kurul'da çoğunluk olan devlet memurlarının oyları ile atanmış bu federasyonun şu anda kıyametler koparan kararı kendi iradesi ile aldığına inanan tek kişi var mı bu ülkede. O kararı aldıkları açıklanan üyeler dahil. İstifa etmeye dahi yeltenemeyen bir Başkan'la yeni sezona giriyoruz.

Allah Türk futbolunun yardımcısı olsun. Amin!" dedi.

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