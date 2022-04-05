Hıncal Uluç: İsmail hoca, Başkan Ali Koç'a "Fenerli nasıl olunur" dersi verecek kadar iyi Fenerli

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yabancı bir teknik direktörle anlaşmak için sürdürdüğü çalışmalar için "Başkan Ali Koç, dünyaya ilan ede ede Avrupa'da hoca arıyor" derken "Bu nasıl bir ayıptır, bilmem ama, İsmail Hoca, Başkan Ali Koç'a "Fenerli nasıl olunur" dersi verecek kadar iyi Fenerli" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın evinde Karagümrük'le oynadığı maçla ilgili görüşlerini aktaran Hıncal Uluç, Fenerbahçe'deki teknik direktör arayışlarını da değerlendirdi.

"Galatasaray seyircisine, arkasına yaslanıp rahat maç seyretmek haram sanki" diyen Uluç, "Fener böyle yakalarsa oyuyor. Galatasaray yakalarsa, seyircisi maç sonuna dek ıstırap çekiyor. Aynen de öyle oldu. Hele o sahanın en kötüsü Pesiç'e attırılan penaltı kaçmasaydı. (Beşiktaş penaltısını da sahanın en kötüsü attı. O da kaçırdı tabii. Maçın başından beri kötü oynayan bir adamın penaltıyı iyi atmasını beklemek, nedir hocalar.) Domenec, hâlâ Halil kimliğini tanıyamadı. Bu genç adam en iyi forvet arkası.. Onu 90+3'te Gomis'in yerine almak, çocukla alay etmek. 'İki dakka sahada görün de tam prim al' demek. Sadaka mı veriyorsun, yok ettiğin gence be adam?

Gomis varken, Halil santrfor arkası oynar. Hele Kerem de kanatta ise.. O zaman gör, yok etmek için adeta çırpındığın bu gencin ne olduğunu.

Kerem çıktığında Barış'ı, Taylan çıktığında da Halil'i alacaktın, mesela" diye yazdı.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yabancı teknik direktör arayışları ve sarı-lacivertlilerde geleceği belirsiz olan İsmail Kartal'ın durumuna değinen Uluç, şunları kaydetti:

"İsmail Kartal sahanın kenarında.

Başkan Ali Koç, dünyaya ilan ede ede Avrupa'da hoca arıyor. Bu nasıl bir ayıptır, bilmem ama, İsmail Hoca, Başkan Ali Koç'a 'Fenerli nasıl olunur' dersi verecek kadar iyi Fenerli.

İşini iyi yapıyor.. Ligin Hikmet Hoca ile en iyi oynayan takımlarından Kayseri'yi birbirinden güzel gollerle dörtledi.. Son golün dakikasına dikkat. 90+3. 3-0 galipsin.

Haftaya Galatasaray derbin var. Takım hâlâ gol peşinde. Futbol böyle oynanır beyler.

90'ın önünde ve arkasında en çok saldıran, en çok gol atan takım Fener.. Çünkü maçı son düdük çalmadan bitirmiyorlar, bildim bileli.

Yani, bu haftaki derbi ne olur derseniz?

Yukarda dedik ya.

'Fener yakalarsa oyar. Galatasaray yakalarsa, seyircisi maç sonuna dek ıstırap çeker'"

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