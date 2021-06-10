Hıncal Uluç: Her şey çok güzel olmadı İmamoğlu, her şey ... oldu; noktalı yerleri sen doldur "güya" başkan!

Sabah yazarı Hıncal Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiği bugünkü yazısında, "Her şey çok güzel olmadı İmamoğlu, her şey ... oldu; noktalı yerleri sen doldur 'güya' başkan!" dedi.

Uluç, "İstanbul’a ne yaptın İmamoğlu!.." başlıklı bugünkü yazısında, "Ne yaptın peki, 'Her şey çok güzel olsun' diye? Ne yaptın peki, söylesene. Bir cümlelik çözümü beceremedin İmamoğlu. Çünkü 'başarı' ekip işidir. İstanbul Büyükşehir'de ekibin mi? Örnek, seni bile kandıran ulaştırma müdürün. Kuzguncuk esnafına neden eşit muamele yapılmıyor iki senedir, Ekrem Başkan? Sence neden? Çocuklar bile tahmin eder değil mi? Bu güne gelelim İmamoğlu. Müzisyenler aç. Genel yönetim 3'er bin lira dağıttı. Bir senedir aç olanlara 3 bin lira nedir ki? Tabii hiç yoktan iyidir. Peki sen, yerel yönetim ne yaptın İmamoğlu?" eleştirilerinde bulundu.

“Sakın, ama sakın bana mazeret söyleme. Halkını ve müzisyenini düşünen bir Başkan olsaydın, yerel yönetimin patronu olarak, bunların hepsini kullanırdın. İşte 1 Temmuz'da sinemalar açılıyor. Sen de salonlarını açabilirsin. Planın var mı? Ama açılana dek, dijital canlı yayınlar yapabilirdin. Müzisyenler seni omuzlarında taşır, halkın alkıştan elleri şişerdi” diyen Uluç, devamında şunları kaydetti:

"Ne yaptın İmamoğlu, ne yaptın? Eyüp'teki üstelik deprem toplanma yeri olan tek parkı yıkıp, yerine beton evler dikmeye kalktın. Mahalle kadınları 24 saat nöbete girdi, hâlâ bekliyorlar. Her şey çok güzel olmadı İmamoğlu. Her şey ..... oldu! Noktalı yerleri sen doldur "güya" Başkan!"

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