Hıncal Uluç: Haydar Dümen'i günahım kadar sevmem!

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Haydar Dümen ve eşi hakkında soruşturma başlatılmasıyla ilgili olarak "Avustralya'dan gelen sorunlu bir çift, Dr. Dümen'e gitmişler, Eşi de ayni işi yapıyor.. Dünyanın öbür ucundan gelenlerle konuşmuş, vizite ücretlerini almışlar. Sonra bu çift, kendilerinden fazla para alındığı iddiası ile Dümenler'in muayenehanesine geri dönmüşler. Tartışma çıkmış ve Dümen çifti, Avustralyalıları dövmüşler, iyi mi? Onlar da gidip dava açmışlar. Savcı "Soruşturma açılması"na karar vermiş. Bu daha da iyi. Niye? Dümen çifti 85'er yaşında, hele bugünlerde mahkemelerimizin hiç işi yok galiba" dedi. Uluç, "Haydar Dümen'i günahım kadar sevmem" ifadesini kullandı.

Hıncal Uluç'un "Mahkemeyi işgal" başlığıyla yayımlanan (29 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Haydar Dümen'i günahım kadar sevmem.. Erkekçe'yi çıkardığımız yıllarda Amerika'da kitapçıları dolaşırken "Bad News Zodiac/ Kötü Haber Falı" diye bir kitap bulmuştum..

"Yıldız Falı kitapları çok satmak için hep iyi şeyler yazarlar. Karakter zaaflarından, gelecekteki zorluk ve sonu iyi bitmeyen şeylerden söz etmezler. Ne kadar başarı vaadi, o kadar satış" diyordu yazarı önsözünde.. "Oysa ne de kötü şeyler yazar burçlar.."

Gırgır olsun diye aldım.. Döndüm, sevgili çocukluk ve gençlik arkadaşım Çelik Aruoba'ya verdim. Mülkiye'de hoca.. "Her ayın burcunu çevir ne olur, Erkekçe'de yayınlayayım" dedim. Kırmadı.. Başladık.. "Biraz da eğlenin" diye ön söz yazdım ben de..

Üç, dört ay geçti. Gelişim Yayınları avukatı odama geldi. "Hakkınızda dava var" diye.. Alışmışız zaten.. Avukat güldü.

"Davayı açan Dr. Haydar Dümen.."

Dosyayı uzattı.

Okudum.. Kötü haber falı, oğlunun psikolojisini bozmuş.. Tazminat istiyor.. Yargıç da gülmüş olmalı.. Beraat tabii..

İşte bu Haydar Dümen yıllardır Posta gazetesinde hem de neler yazıyor ki, öylesi 10 yıl boyu Erkekçe'de yayınlanmadı. Neyse.

Pazartesi sabahı Dilek Yaman'ın haberini okuyorum.

Avustralya'dan gelen sorunlu bir çift, Dr. Dümen'e gitmişler, Eşi de ayni işi yapıyor.. Dünyanın öbür ucundan gelenlerle konuşmuş, vizite ücretlerini almışlar. Sonra bu çift, kendilerinden fazla para alındığı iddiası ile Dümenler'in muayenehanesine geri dönmüşler. Tartışma çıkmış ve Dümen çifti, Avustralyalıları dövmüşler, iyi mi?. Onlar da gidip dava açmışlar..

Savcı "Soruşturma açılması"na karar vermiş.

Bu daha da iyi.. Niye?.

Dümen çifti 85'er yaşında..

Hele bugünlerde mahkemelerimizin hiç işi yok galiba!..