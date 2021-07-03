Hıncal Uluç: Gazeteyi yasaklayan kafa, tek sayfa kâğıdı da yasaklamış

Sabah yazarı Hıncal Uluç, yasakların kalktığı 1 Temmuz’da katıldığı İstanbul Opera Festivali Gala Konseri’nin program kağıdının dağıtılmadığını, İstanbul Operası Genel Sanat Yönetmeni Suat Arıkan’ın, “Hazırladık ama yasaklandı” dediğini aktararak duruma tepki gösterdi.

“Gazeteyi yasaklayan kafa, tek sayfa kâğıdı da yasaklamış. Yahu benim evime ve de tüm Alkent'e her sabah gazete dağıtılır. ‘Evlere gazete dağıtımı yasak’ diye bir şey duydunuz mu? Gazeteden Kovid virüsü bulaştığını ya da. Kovid sadece üzerine yapıştığı damlacıkta, kısacık yaşar” diyen Uluç, devamında şunları kaydetti:

“Şimdi program hazır. Konser 7.5'ta başlıyor. Yarım saat evvel sandalyelere hem de ağır Kovidli bir çocuk o kâğıtları koysa ne olur, Sağlık Bakanım Dr. Koca? Bu kafa, dün Ahmet Hakan'dan naklen yazdım, gazeteleri, kâğıt diye halka açık her mekânda yasaklayan kafa değil mi?”

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