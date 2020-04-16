Hıncal Uluç gazetesini eleştirdi: Hani 'birlik' olacaktık; Başkan'ı destekleyen gazete olarak ülkeye örnek olmak bize düşmüyor mu?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, gazetesinin 15 Nisan 2020 tarihli manşetinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yanında yer alan "O kafa hiç değişmedi" başlıklı haber için, "Hani 'biz' olacaktık. 'Birlik' olacaktık. Bu sözler Başkan'a ait. Onu destekleyen gazete olarak, ülkeye örnek olmak, ve başta coronavirüsü, Başkanı ve iktidarı yıkmak için kullanmaya kalkan, bu yüzden Türkiye'nin fizik, moral ve ekonomik çökmesini bile göze alarak, ne lazımsa yapan münafıklara ders vermek görevi de bize, yani SABAH'a düşmüyor mu? "Böyle bir dönemde siyaset yapılmaz... Millet can derdinde." ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç, siyaset dilinin yumuşaması gerektiğini savunduğu "Birlikte yeneriz Türkiyem!" başlıklı yazısında, "Yarın şehre bir film geldiği, iklimin değişip Akdeniz olduğu günlerde, siyaset yapacak çok vaktimiz olacak.. Önüne gelene sövüp sayacak da.. Şimdi gülümseme ve gülümsetme zamanı.. Doğru, sövmek kolay, gülümsetmek zor ama.. Zor günlerde "zor"u başarmak zorundayız, dostlarım!. Örnek olalım.. Biz olmaya.. Beraber olmaya.. Birlikte olmaya.." dedi.

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