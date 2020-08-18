Hıncal Uluç gazetelerin internet sitelerine ateş püskürdü: Bu ülkede bir savcı yok mu milyonlarca vatandaşın kandırılması olayına el koyacak?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, gazetelerin internet sitelerinin hepsinin kandırmaca üzerine kurulduğunu ve hepsinin tek amacının 'tık' almak olduğunu belirterek, "Bir maçı merak edip, izlemek istiyorsunuz.. Hangi kanalda?. Google'da soruyorsunuz. Başlık çıkıyor.. "Falanca maç hangi kanalda?." Altında onbinlerce satan spor gazetesinin adresi. Bilmem ne com.tr..

Tıklıyorsunuz. "Bu gece bilmem ne maçı var.." Sonra "Devam" işareti. Tıklıyorsunuz. Bir saçma cümle daha.. Devam.. Devam.. Devam.. 42'nci tıktan sonra okuyorsunuz." diye yazdı.

Hıncal Uluç, dördüncü güç medyanın insanları eşek yerine koyup aldattığına işaret ederek, "Yasama'ya soruyorum. Meclis'te kaç partinin milletvekili var.. Birinizin aklına gelmiyor mu, vatandaşın kandırılması esası üzerine kurulu bu sisteme müdahale etmek?.

Yürütme'ye soruyorum.. İl Emniyet Müdürlüklerinde Siber Suçlar bölümü var. Vatandaşı kandırarak para kazanmak suç değil mi?. 81 ilde bir Emniyet Müdürü çıkmıyor mu, bu suçu takip eden?.

Yargıya soruyorum.. Bu ülkede bir tane savcı yok mu, her gün milyonlarca vatandaşın kandırılması olayına el koyacak?. Herkese soruyorum.. Bu ülke vatandaşının sahibi yok mu?.." ifadelerini kullandı.

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