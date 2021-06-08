Hıncal Uluç: Galatasaray'ı tarihinde ilk defa, "fiilen" bir maaşlı kulüp elemanı yönetecek

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılması beklenen başkanlık seçimlerinde Yiğit Şardan dışındaki adayları eleştirdi ve "Fatih Terim'in eteğine tutunarak kazanma peşindeler" dedi. Uluç, "Onlar seçilirse, kulübü maaş verdikleri kendi elemanları yönetecek. Galatasaray'ı tarihinde ilk defa, "fiilen" bir maaşlı kulüp elemanı yönetecek" diye yazdı.

"Ben mevcut adaylara göre fikrimi söylüyorum ki, onların içinde de "Bravo" diye haykırmak istediğim biri var. Yiğit Şardan!" diyen Uluç, "Onun dışındakilerin hepsi, ne yazık ki bunlara son anda sevgili dostum, o da eski bakan ve çok iyi Galatasaraylı bildiğim İbrahim Özdemir de katıldı, Fatih Terim'in eteğine tutunarak kazanma peşindeler. Bu yüzden de 'Terim'i etekleme' yarışına girdiler. Onlar seçilirse, kulübü maaş verdikleri kendi elemanları yönetecek. Galatasaray'ı, tarihinde ilk defa, 'fiilen' bir maaşlı kulüp elemanı yönetecek. Hem de talip oldukları başkanlık makamına hakaret eden, Galatasaray Başkanı'na 'İçimizdeki düşman' diyen Fatih Terim'i etekliyor ve utanmadan, sıkılmadan 'Tüm adaylar toplanıp protokol yapalım, imza atalım. Kim kazanırsa kazansın Fatih Terim işbaşına gelsin' diye uşaklık ve kuklalık teklifi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

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