Hıncal Uluç: Galatasaray Adası'nı güzelleştirmek, "Her şey çok güzel olacak" diye oyumuzu alan senin işin değil mi Ekrem Başkan

Sabah yazarı Hıncal Uluç, bugünkü yazısında İstanbul Boğazı'nda bulunan Galatasaray Adası'nın durumuna değindi. Ada'nın Boğaz'ın göbeğinde bir leş olduğunu dile getiren Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek, "Belediye Başkanı olarak görevin değil mi, dünya güzeli Boğaz'daki bu leşi, bu çirkinlik anıtını araştırmak ve güzelleştirmek" ifadelerini kullandı.

Uluç, "Galatasaray Yüzme Ekibi'nin yeri, ben 15 yaşlarındayken, Ada'ydı. Galatasaray Adası! Sahil kenarında oturur, Ada'nın etrafında süzülüp akan yarış fitalarını keyifle seyrederdik. Önce kürekçiler, sonra Galatasaray'ın kendisi taşındı Ada'dan. Mustafa Başkan ne oldu Ada? Adını anmaz oldun. Oldun, çünkü gitti. Gitti o dünyayı kıskandıran Adamız. Şimdi sahipsiz bir leş!" diye yazdı.

Ada'nın durumuyla ilgili olarak Ekrem İmamoğlu'na seslenen Uluç, "Boğaz'ın ön görünüm de değil, her görünüm merkezindeki, göbeğindeki bu leş öyle duracak mı? İşte yaz geliyor. İnşallah sahile, Kuruçeşme Parkı'na inmeye başlayacak millet? Bu leşi mi görecek, denizden, karadan geçenler? Belediye Başkanı olarak görevin değil mi, dünya güzeli Boğaz'daki bu leşi, bu çirkinlik anıtını araştırmak ve güzelleştirmek? Hem de 'Her şey çok güzel olacak' diye oyumuzu alan senin işin değil mi bu, Ekrem Başkan?" dedi.

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