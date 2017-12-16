Hıncal Uluç: Fikret Orman düşünmeden konuşan boşboğazın biri

Sabah yazarı ve yorumcu Hıncal Uluç, Fikret Orman’ın ‘’Galatasaray ve Fenerbahçe’yi bizim seviyemizde görmek isterim’’ sözleri için, ‘’Fikret Orman düşünmeden konuşan, boşboğazın biri... Bütün amacı manşet olmak... Amacına da ulaşıyor. Bu saçma sapan lafları gazeteler manşet yapıyorlar. Bizimki dahil’’ diye konuştu.

Hıncal Uluç’un 16 Aralık 2017 tarihinde Sabah’ta yayınlanan ‘’Orman’a dur derler’’ başlığı ile yayınlanan yazısı şöyle:

Galatasaray Başkanı Özbek, “Herkes rütbesini bilecek” demiş, güzel cevap vermiş

Fikret Orman'ın, Avrupa kupalarını kast ederek, "Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de bizim seviyemizde görmek isterim" demesi çok konuşuldu. Hatta Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yanıt da verdi. Bu diyaloğu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Fikret Orman düşünmeden konuşan, boşboğazın biri... Bütün amacı manşet olmak... Amacına da ulaşıyor. Bu saçma sapan lafları gazeteler manşet yapıyorlar. Bizimki dahil. Daha fazla üzerinde konuşulmaya değmez. Dursun Özbek, "Herkes rütbesini bilecek" demiş, güzel cevap vermiş. Futbolcuların ve hocanın Beşiktaş'ın bu seneki haliyle iftihar etmesi, hem Şampiyonlar Ligi'ni hem Türkiye Ligi'ni götürmesiyle övünmesi tabii ki güzel bir şey. Tabii ki iftihar edecekler, ona diyecek bir şeyim yok ama iş Galatasaray ve Fenerbahçe'nin seviyesine dil uzatmaya gelince adama öyle bir dur derler ki, feleğini şaşırır.

Şenol Güneş doğrusunu yapıyor

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş'ı değerlendirerek övgülerde bulundu ama Şenol Güneş, Osmanlı maçını konuşmayı tercih ettiğini söyledi. Bunu bir mesaj olarak mı görmeliyiz?

Şenol Güneş'in tutumu gayet yerinde.. Bunu Derwall-Mustafa Denizli zamanında gördük, futbolcuyla ne kadar uğraşırsan uğraş, bu hafta eğer Avrupa maçı varsa oyuncuyu lig maçına konsantre edemiyorsun. Haklı olarak… Dünyanın seyredeceği bir maç var, bir de kimsenin seyretmeyeceği… Hangisinde oynamak istersin? Talihsiz bir sakatlık yaşarsın Türkiye'deki maçta, Avrupa'da oynayamazsın. Bunu kafalardan silmeye çalışırlardı. Bu doğru bir şey… Futbolcu önündeki maça bakmalı. Ondan sonraki o bittikten sonra. Şenol Güneş, Osmanlıspor maçını öne almaya çalışıyor ve çok doğru bir şey yapıyor.