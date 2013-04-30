Hıncal Uluç: Fenerbahçe Galatasaray'a 8-9 atar, 6'ya şükrederler

Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta Gaziantep karşısında aldığı 3 puanı değerlendiren Hıncal Uluç, Galatasaray'ı ve Fatih Terim'i yerden yere vurdu. Galatasaray'ın şampiyonluğa gitmediğini söyleyen Uluç, "Fenerbahçe bu takıma 8-9 atar. Dağıldığı zaman da Galatasaray'ın ne hale geldiğini 6-0'lık maçta gördük. Bu defa altıya çok şükrederler. " dedi.

Fotomaç'tan Bülent Can'ın sorularını yanıtlayan Uluç fanatiği olduğu takım hakkında şunları söyledi:



'Utanç verici bir futbol oynadı'



"Bence şampiyonluğa gitmiyor. Gaziantep karşısında seyrettiğim Galatasaray, ligdeki son puanını almış olabilir. Ben bu kadar kötü, bu kadar yanlış oynayan bir Galatasaray, bir şampiyon adayı görmedim. Gaziantep maçındaki kafa ile oynasınlar, Fenerbahçe de Trabzon da hezimete uğratır Galatasaray'ı... Arena'da olduğu için Sivas maçını alabilirler ama Sivasspor da son haftalarda fırtına gibi oynamaya başladı. Aklım hayalim almadı. Pazar akşamı bizim evde 15-20 kişi vardı, hepsi de Galatasaraylıydı. Maçtan önce hepsi, 'Hıncal ağabey en kritik maçımız bu. Bu maçı alırsak bizi kimse durduramaz' diyordu. Gerçekten de öyle görünüyordu. O maçı Galatasaray aldı, hakem bitiş düdüğünü çaldığı anda evdeki herkes küfür ediyordu. Sevinçle havaya fırlamaları, birbirlerine sarılmaları gereken herkes küfür ediyordu. Şampiyonluk yolunda en büyük virajı dönmüş takımlarına küfür ediyordu. Çünkü o kadar kötü, o kadar rezil, o kadar utanç verici bir futbol oynadı Galatasaray...

'Gece uykum kaçtı'

Şu andan itibaren Galatasaray sıfır puan alırsa hiç şaşmam. Hiç şaşmam... Gaziantep maçındaki oyunu Saracoğlu Stadı'nda düşündüm, gece uykum kaçtı, resmen uykum kaçtı, ilaç aldım. Uyuyabilmek için... Fenerbahçe bu takıma 8-9 atar. Dağıldığı zaman da Galatasaray'ın ne hale geldiğini 6-0'lık maçta gördük. Bu defa altıya çok şükrederler. Ondan sonra da darmadağın Galatasaray'ı Trabzon havada götürür. Böyle aptalca savunma olur mu?"