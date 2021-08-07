Hıncal Uluç: Fatih Terim bu kafayı değiştirmedikçe ya da kulüp Fatih Terim'i değiştirmedikçe "bu işler düzelmez" diyecek bir "yürekli" yok mu aramızda

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'ın PSV'ye elenmesini ve UEFA Kupası'nda St. Johnstone karşısındaki 1-1'lik beraberliğini değerlendirdiği yazısında, basın mensuplarına eleştiriler yönelterek, "Bu Fatih Terim bu kafayı değiştirmedikçe ya da kulüp Fatih Terim'i değiştirmedikçe "Bu işler düzelmez" diyecek bir "yürekli" yok mu aramızda. Fatih Terim bile o rezil maçtan sonra "Değişe değişe değişeceğiz" derken.. Ama bu Başkan mı Fatih'i değiştirecek?. Bu acemi Burak Elmas mı?" ifadelerini kullandı.

St. Johnstone maçının sorumlusunun Burak Elmas olduğunu savunan Uluç, "Daha seçilir seçilmez, karga kahvaltısını etmeden, kulübün hatta senden sonra gelecek başkanını da bağlayan sözleşmelere imza atmanın, alenen, resmen "Bu kulüpte kararları Fatih alır, ben sadece altına imza atarım" açıklaması yapmak için basın toplantısı düzenlemenin âlemi var mı?.

Şimdi nasıl ayıklayacaksın pirincin taşını Burak?. Şimdi nasıl ayıklayacaksın ha?." diye yazdı.

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