Hıncal Uluç: Fatih Hocam şimdi Bodrum'da Burak Elmas ve Domenec Torrent'e bakıp zevkten dört köşe oluyordur

Sabah gazetesi Hıncal Uluç, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in performansını eleştirdi ve kulübü enkaza çevirdiğini belirttiği Fatih Terim'i bile arattığını ifade etti. Sarı-kırmızılıların ligde içinde bulunduğu sıkıntılı durumu değerlendiren Uluç, "Fatih Hocam şimdi Bodrum'da Burak Elmas ve Domenec Torrent'e bakıp zevkten dört köşe oluyordur" diye yazdı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Domenec Torrent'i eleştiren Uluç, "Burak Elmas'ın mazbatasını bile almadan daha seçildiği an yapmaya başladığı hatalar zinciri ve getirdiği son 'Hoca(!)'nın nasıl takım ve kenar yönetiminden bihaber olduğu, hatta bir yığın süprüntü transferle kulübü mali bakımdan çöküntüye götürürken, takımı da enkaza çeviren Fatih Terim'i bile arattığı, hatta ve hatta sanki alenen ve resmen Fatih'e çalışan bir casus gibi iş yaptığı düşünülürse.

Hatırlarsınız, haftalar önce gene rezil bir Galatasaray maçının ardından 'Yarın sabah, 'Hocanı da al git Burak' diye yazacağım' kararını verdiğimi, ama ertesi sabah sakinleşince 'Yahu bu adam bir enkaz devraldı. Ona biraz süre tanıyalım'a geldiğimi yazmıştım. Demez olaydım.

Fatih Hocam şimdi Bodrum'da Burak Elmas ve Domenec Torrent'e bakıp zevkten dört köşe oluyordur" ifadelerini kullandı.

"Burak Elmas ibra edilmez, istifa eder"

"26 Mart'ta Burak Elmas ibra edilmemeli ve Torrent'ini de alıp gitmeli!" diyen Uluç, şunları kaydetti:

"Burak Elmas, 'İbra edilmezsem giderim' dedi. Sözünü tutar, benim bildiğim Burak. Onun için önemli 26 Mart Olağan Kongresi. Burak Elmas ibra edilmez. İstifa eder.

Kongre de 'Yeni Galatasaray'ı yaratacak ekibi ve programı belli değerli adaylar arasından en layık olanı seçer. Kurtuluşun başka yolu yok. Kongrede 'Ben varım' diyenler ortaya çıkacak mı?..Kongrede bu güç var mı? Olsa aralarında olurdum. Büyük olasılıkla gene 'Fatih'le geleceğim' diyene oy verir ve rezilliği başa sararlar. Bunu bile bile söylüyorum. 26 Mart'ta Burak Elmas ibra edilmemeli ve Torrent'ini de alıp gitmeli!"

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