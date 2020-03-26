Hıncal Uluç: Erdoğan’ın yağmur duasından sonra İstanbul su kıtlığı çekmedi!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç yeni tip Koronavirüs'ten korunma çağrıları sonrası su tüketiminin yüzde 25 arttığına vurgu yaparak yazısını eski İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen'e ve oradan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu döneme getirdi ve "Erdoğan'ın yağmur duasından sonra İstanbul su kıtlığı çekmedi" dedi.

Yazısının 'Yağdır Mevlam Su' başlığı altında İstanbul'un yaz aylarında su sıkıntısı çekebileceğini belirten Hıncal Uluç, 90'lı yılların başında yaşanan su sıkıntısının o dönem belediye başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'la aşıldığını ifade etti. Uluç, Erdoğan'ın "Bir yağmur duasına çıkarız" dediğini, sonrasında çok yağmur yağdığını hatta Sabah tesislerinin su altında kaldığını yazdı.

Uluç'un yazısı şöyle:

"İstanbul'da o korkunç su kıtlığı günleri..

Çeşmeler akmıyor. Tankerler mahalle mahalle dolaşıp su satıyorlar. Belediye Başkanı Nurettin Sözen, bulutları gümüş bilmem ne ile bombalatıyor, yağmur yağdırsınlar diye.. Tık yok.

Bursa'dan tanker gemilerle İstanbul'un suyu taşınıyor iyi mi?.

Değirmen dönmez suyla, İstanbul dönecek.

O ara seçimler yapıldı. Sözen kaybetti. Kırk tane aday olunca oylar bölündü. Yüzde 24 gibi bir oyla hiç tanımadığımız bir genç adam Başkan oldu.

"Öyle bulut bombalamakla, rıhtıma tanker yanaştırmakla bu iş olmaz. Bir Yağmur Duası'na çıkarız. Mevlam yollar" dedi, genç adam..

..Ve inanmazsınız.. Ne yağmurlar yağdı. Hatta Sabah'ın o zamanki tesislerini, İki Telli'de sular, seller bastı da, hemen karşıda ama daha yukarıda kalan Hürriyet'e gidip yemek yedik. Sabah da, Hürriyet tesislerinde basıldı, günlerce..

O günden bu yana, İstanbul bir daha su kıtlığı çekmedi.

O zaman İstanbul'un başkanı o genç adam, bugün Türkiye'nin Başkanı.

Recep Tayyip Erdoğan!."

Gazeteci Faruk Bildirici de Uluç bu yazısına Twitter hesabından yorum yaparak "Hıncal Uluç, bugün yazarlık yaşamında yeni bir aşamaya geçmiş.Tayyip Erdoğan, İstanbul’un su sorununu 1994’te seçildikten sonra yağmur duasına çıkarak çözmüş, hala su sorunu olmamasının nedeni de buymuş!" diye yazdı.