Hıncal Uluç: En başta Fenerli yazarlar, Ali Koç'un apar topar Pereira'yı getirmesiyle dalga geçiyor; öyle geçiyorlar ki bana laf kalmadı

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Vitor Pereira'nın Ali Koç tarafından sezonu hocasız açmamak için apar topar getirildiğini yazdı.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün Vitor Pereira olmasını değerlendiren Uluç, "Başta en Fenerli yazarlar, Ali Koç'un, bugüne dek 7 hocayı kovan Ali Koç'un sezonu hocasız açmamak için apar topar, eskiden kovulan Pereira'yı yeniden getirmesini ağır eleştiriyor, hatta dalga geçiyorlar. Öyle geçiyorlar ki, bana laf kalmadı.

'Dağ, fare doğurdu" diyorum, diyemiyorum.. Çünkü Ali Koç'a "Dağ' demek, Ağrılara, Nemrutlara hakaret olur gibi geliyor bana. Kayış Dağı bile çok gelir" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayınız...