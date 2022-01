Hıncal Uluç: Ekrem İmamoğlu, Nurettin Sözen’in yolunda

Sabah yazarı Hıncal Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu 1989-1994 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Nurettin Sözen’e benzetti, “Ekrem İmamoğlu, Nurettin Sözen’in yolunda” dedi.

“Başkan olacakmış. Beylikdüzü Belediye Başkanı iken bunları söylese, inanırdım. Tıpkı Yılmaz Büyükerşen nasıl bir Eskişehir yaratmışsa, o da harika bir Beylikdüzü ortaya çıkarmıştı. O uzak, çok uzak İstanbul mahallesi, bir yaşam kenti haline gelmişti. Hatırlarsınız, o kadar çok gittim, o kadar çok yazdım ki. Sonra ‘Her şey çok güzel olacak’ gibi harika bir sloganla İstanbul Belediyesi'ne aday oldu. Kazandı. Seçim iptal edildi, daha iyi kazandı. ‘Keşke kazanmasaydı’ diyorum, hem İstanbul için hem de eski dostum İmamoğlu adına” ifadelerini kullanan Uluç, sözlerinin devamında İmamoğlu2nu şöyle eleştirdi:

“Çünkü tanınmaz bir adam oldu. Etrafını saran yeni yalakaların ‘Padişahım çok yaşa’larına inandı. Padişah oldu. Ama Kanuni değil, Vahideddin gibi. Şimdi İstanbul'dan nasıl kaçacak, bilmiyorum. Her şey değil, tek bir şey güzel olmadı. Sordum. ‘Yaptığın tek güzel şeyi söyle, bu köşeye manşet yapacağım’ dedim. Çıt yok. Emir vermiş ‘Hıncal'a muhatap olanı asarım’ diye, herhalde. Çok yakın olduğum Belediye Basın Bürosu'ndan bile çıt çıkamıyor. Her şeyin ne olduğunu İstanbul halkı görüyor. ‘Bom’ diye başlar ‘b..’ diye devam eder. Her şey öyle oluyor İstanbul'da, Ekrem İmamoğlu ve onun yalakaları, kifayetsiz muhterislerden oluşan yeni kadrosu sayesinde.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.