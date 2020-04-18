Hıncal Uluç: DNA'larımız, kıtlık ve açlık tehlikesine göre programlandı, salgına göre değil

Sabah yazarı Hıncal Uluç, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle vatandaşların market ve fırınlara akın etmesinin insanın doğasında olduğunu ifade ederek normal karşılamak gerektiğini yazdı. İnsanlığın son 400 bin yılda 28 büyük salgın ve 4 büyük kıtlık atlattığını ifade eden Uluç, "İnsanoğlu sadece bu 4 kıtlık döneminde, yok olma, yeryüzünden silinme tehlikesi atlattı. Bu yüzden DNA'larımız, kıtlık ve açlık tehlikesine göre programlandı, salgına göre değil" dedi.

Uluç yazısına şöyle devam etti:

Darwin'in "Survival/ Neslini Devam Ettirme Teorisi" DNA'ların "Yok edici tehlikeye karşı programlanması" değil mi, bir yerde. Bugün, bilim adamları Covid-19 tipi koronavirüsün mutasyona, yani değişime uğrayacağını neye dayanarak söylüyorlar? Yaşam yeri sadece insan vücudu olan bu virüs, insanları tüketirse, kendisi de tükenecek. Onun da DNA'sı "Survival" üzerine programlı olduğu için, mecburen dönüşecek. Normal grip gibi hasta eden, ama öldürmeyen bir virüs olacak. Bizim DNA'mız salgına değil, kıtlık ve açlığa karşı programlı olunca. "Sokağa çıkmak iki saat sonra yasak" haberini alır almaz, programlı bilinç altımız, salgını değil, açlığı düşünmemizi sağlıyor ve corona, moronayı aklımıza bile getirmeden, kucak kucağa marketlere koşuyoruz.

İkincisi, yani kural dinlememe, bizim ülke insanımızın doğası. Bu köşeye 1990 yılında oturdum. O günden beri yazdığım baş konu "trafik" oldu.

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