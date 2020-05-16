Hıncal Uluç: Demirören Gurubu'nda okuduğum en masum yazıdan bile şüphe eder, "Acaba kaça yazdılar" diye düşünür oldum

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün köşesinde bahsettiği dizi ve filmler üzerinden, bünyesinde bulunduğu Demirören Grubu'na 'reklam barındıran içerik' eleştirisinde bulundu. "Bu Demirören Grubu'nun korsan DVD'cilerle kesin bir anlaşması olmalı" diyerek sözlerine başlayan Uluç, "'Advertoryal' denen bu sistem bütün dünyada var. Ama onlar böyle bir yazının başına kocaman 'Advertoryal' diye yazıyor ve okurlarını aldatmıyorlar. Demirören Gurubu bunu yapmadığı için, ben o gün bugün, okuduğum en masum yazıdan bile şüphe eder, 'Acaba kaça yazdılar' diye düşünür oldum" diye yazdı.

Köşesinde bahsettiği "Normal People/ Normal İnsanlar" dizisini sormak için aradığı Özkök ile arasında geçen diyaloga da köşesinde yer veren Hıncal Uluç, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Bu yazıyı bu sabah yazacağımı dün sevgili Ertuğrul kardeşime (Özkök) söyledim.. Yani geleceğini biliyor.

Bu Demirören Grubu'nun korsan DVD'cilerle kesin bir anlaşması olmalı.. Durmadan, hemen tüm gazetelerinde sayfalar dolusu filmler ve diziler tavsiye ediyorlar, ama nerde nasıl izlenir, satır yok..

Ertuğrul da, perşembe günü yarım sayfa ballandıra ballandıra "Normal People/ Normal İnsanlar" diye bir mini diziyi döşenmez mi?.

"Yazı mı okuyacağız, bilmece mi çözeceğiz" diye mesaj attım.

Cevap..

"Maalesef yazamıyorum. Çünkü Hulu'da ve Hulu Türkiye'de yok. Dolayısıyla korsan."

"O zaman yazının başına yaz da binlerce okurunu internet başında savaşa zorlama.." dedim..

"İsteyen bulur Hıncal Abi" dedi. "Ben buldum. Bu çağda gençlerin hepsi buluyor. Bizim dışımızda bir dünya var. Bu konuda endişen olmasın."

Ben de "O zaman top bende" dedim..

"Hıncal ağabeycim, ne yazsan hak etmişizdir" dedi..

Yazıyorum işte..

Oturdum ipadin başına "Normal People izle" yazdım google.. "dizibox.ow" diye bir sitede Türkçe alt yazılı olarak buldum. Ekrana da yansıttım..

O site yasal mıdır, korsan mı bilmem. O benim işim değil. Benim işim Hürriyet gibi bir Amiral gemisini yıllardır yöneten ve şimdi de başyazarı olan arkadaşımın "Yolunu bul" deyişine uymak..

Haa.. Hürriyet'te, kendi başyazılarında açıkladıkları bir "Proje/ PR" sistemi var biliyorsunuz.

Reklam servisi, şirket ya da kişilerle paralı anlaşma yapıyor. Onların istediği yazı veya röportajları, Hürriyet ünlüleri hazırlıyor. Gazeteye koyuyorlar ve gelen reklam parasından, yazan da hissesini alıyor.

"Advertoryal" denen bu sistem bütün dünyada var. Ama onlar böyle bir yazının başına kocaman "Advertoryal" diye yazıyor ve okurlarını aldatmıyorlar. Demirören gurubu bunu yapmadığı için, ben o gün bugün, okuduğum en masum yazıdan bile şüphe eder, "Acaba kaça yazdılar" diye düşünür oldum.

Biraz ağır kaçtı, biliyorum Ertuğrul, ama senin okurlarına yaptığının yanında az bile..

Kusura bakma!.

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