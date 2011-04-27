Hıncal Uluç: Defne Joy'a hakaret etmedim sadece eleştirdim

T24 - Defne Joy Foster'ın ölümü için "Su testisi su yolunda kırıldı" ifadesi nedeniyle hakkında 100 bin TL'lik tazminat davası açılan gazeteci Hıncal Uluç, Foster'a ve ailesine hakaret etmediğini, sadece eleştiri yaptığını belirtti. Uluç yazısının basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.







Sirkeci'deki İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Defne Joy Foster'in eşi İlker Yasin Solmaz katılırken, Hıncal Uluç ise duruşmaya katılmadı.

Defne Joy Foster'ın ailesi tarafından hakkında 100 bin TL'lik tazminat davası açılan Sabah gazetesi Yazarı Hıncal Uluç, avukatı aracılığıyla mahkemeye 15 sayfalık dilekçe sundu.

Dilekçede, söz konusu "Bu nasıl bir mahalle baskısıdır?" başlıklı yazının eleştiri niteliğinde olduğu, yazıda Defne Joy Foster, annesi Hatice Foster ve eşi İlker Yasin Solmaz'ın şahıslarına yönelik herhangi hakaret olmadığı belirtildi.

Defne Joy Foster'ın ölümünün çok gündemde olan bir konu olduğunun ifade edildiği dilekçede, Uluç'un dava konusu yazısını, Kerem Altan'nın açıklamaları ve polisteki ifadelerini gözeterek kişisel değerlendirmede bulunarak yazıyı kaleme aldığı anlatıldı.

Eleştiriden ibaret olan yazıda, "hakaret" kastının olmadığı vurgulandı.

Dilekçede, yazının basın özgürlüğü ve eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Defne Joy Foster'ın ailesinin avukatı Ayşegül Mermer, Hıncal Uluç'un mahkemeye avukatı aracılığıyla gönderdiği 15 sayfalık dilekçeyi incelemek için süre istedi.

Mahkeme dilekçenin Defne Joy Foster'in ailesinin avukatı Ayşegül Mermer tarafından incelenmesi için süre vererek duruşmayı 7 Haziran'a erteledi.



"Defne Devrimi" protesto etti

Defne Joy Foster'ın ölümünün ardından twitter ve facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinden örgütlenen "Defne Devrimi" isimli grup ise adliye önünde basın açıklaması düzenledi. "Başka bir medya hakkımız" yazılı bir pankart açan grup sık sık alkışlarla Hıncal Uluç'u protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Zeynep Erdim, Defne Joy Foster'ın ölümünün ardından gazetelerde hiç yazılmaması gereken yazıların yazıldığını belirterek, "Bu bir ilk değildi. Gazetelerde bazı insanlar mağdur konumundalar ve yazılmaması gereken ırkçı ve ayrımcı haberler yazılıyor. Bunlardan bir tanesi çok ilgi çekiciydi. Hıncal Uluç'un yazdığı köşeydi. Kendisi 'Su testisi su yolunda kırılır' yazdı Defne Joy Foster için. Ailesi de Hıncal Uluç'u dava etti. Bütün bu ırkçılığa karşı basındaki dilin değişmesi için bugün buradayız. Ailesinin yanındayız ailesini destekliyoruz. Çünkü devamlı mağdur oluyoruz kadınlar, olarak etnik gruplar olarak devamlı mağdur durumdayız. Devamlı toplumda ötekileştiriliyoruz. Basındaki bu dilin değişmesini istiyoruz. Basında kimsenin kurban konumuna düşmesini ve mağdur olmasını istemiyoruz. Düzgün haberler yazmalarını istiyoruz. Yapana kadar da biz bu davanın peşindeyiz. Artık bu dilin devam etmesini istemiyoruz" dedi.







