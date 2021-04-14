Hıncal Uluç'tan Nihat Özdemir'e: Federasyon'un dümenini Ali Koç'un emrine verip, tüm kurulları Fenerbahçe için çalıştırmak sana yakışıyor mu

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) eleştirerek hakemlere tepki gösterdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir'e seslenen Uluç, "Federasyon'un dümenini Ali Koç'un emrine verip, tüm kurulları Fenerbahçe için çalıştırmak sana yakışıyor mu?" ifadelerini kullandı.

Uluç, "Bu nasıl bir hırstır ki, spor sayfalarında manşet olmak uğruna bunca ağır eleştirilere katlanıyor, cevap bile veremiyorsun? Federasyon'un dümenini Ali Koç'un emrine verip, nerdeyse tüm kurulları, Merkez Hakem Komitesi başta, Fenerbahçe için çalıştırmak sana yakışıyor mu? Anladık Fenerlisin ama, şu anda 'Tarafsız' olması gereken bir makamdasın. Özellikle Şampiyonluk ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne gitme mücadelesinin nefes kesici hale geldiği haftalarda, maç sonuçlarını senin saha ve senin VAR hakemlerin, resmen, alenen danışıklı dövüş belirlemeye başladılar" dedi.

Tüm hataların Fenerbahçe'nin lehine olacak şekilde yapıldığını söyleyen Uluç, "Hakemler çırpınıyor ama Fener'in gene de şampiyon olacak hali yok.. Gücü her nedense sadece sana yeten Ali Koç öyle dağıttı Fener'i. Beşiktaş ve Galatasaray'la aranın açılmamasına yetiyor ancak, hakemlerinin güçleri. Son haftanın Fener, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarını benimle izlemeye var mısın, o sahadaki ve VAR'daki 'utanç' adamlarını birlikte görelim. Değerlendirmeyi de sen tek başına yap. Doğrudur, her hakem hata yapar. Ama bütün hatalar, hem Fener ve hem Fener'in rakiplerinin maçlarında, Fener'in işine yarayacak şekilde yapılırsa, buna 'tesadüf' diyecek kadar saf olamazsın herhalde" diye yazdı.

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