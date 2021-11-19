Hıncal Uluç'dan 'derbi' yorumu: Favorim Fenerbahçe, çünkü bu maçı takımlar değil, hocalar oynayacak

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, hafta sonu oynanacak Galataaray-Fenerbahçe derbisinde favorisinin sarı-lacivertli takım olduğunu belirterek, "Çünkü bu maçı, takımlar değil, hocalar oynayacak.

İkisi arasında büyük fark var.. Vitor, kazanmak için oynuyor her maçı, Fatih kaybetmemek için.

Vitor, elindeki kadrodan, kazanmak için seçtiği 3'lü sisteme göre en iyi ekibi çıkarmak için hâlâ arama yapıyor. Çünkü çok geç geldi Fener'e.. Milli maç arası ilk defa nefes alma fırsatı buldu.

Fatih, Galatasaray'da nerdeyse ezelden beri, ama eski Fatih değil. Beynine işlemiş "Türk" nefreti hâlâ bitmedi. Hâlâ on para etmez yabancıları kullanıyor. Türklere, hele de gençlere, ancak ve ancak elindeki yabancı sakat ya da cezalı olunca sıra geliyor." diye yazdı.

Galatasaray'ın duran toptan gol yediğine işaret eden Uluç, "Fener'in hiçbir takımda olmayan bir üstünlüğü de var. Gole ihtiyacı olduğu son dakikalarda, hakem düdüğü çalana dek, çılgınca bir hırs ve inatla oynuyorlar. İstatistiklere bakın, 80'lerden sonra, hatta uzatma dakikalarında en çok gol atan takımın Fener olması, onların bu hırsı kadar, rakiplerin aptalca çekilmesinden. İki stoperi bile santrfor gibi oynayan takıma, ikinci, üçüncü golleri atmayı, o korkak yüreklerin hiçbiri düşünemiyor bu ülkede.

Nasıl düşünsünler.. Fatih bile öyle oynuyor..

Dahası.

Fatih durmadan duran toptan ve kornerden gol yiyor. Hatta kendi attığı taçtan bile gol yiyor, ama on korner attığı maçta korner pozisyonu yok.." ifadelerini kullandı.

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