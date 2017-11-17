Hıncal Uluç: Bu ülkede spordan sorumlu bir bakan var mı, şüpheli!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, A Milli Futbol Takımı'nın aldığı kötü sonuçları eleştirerek, "Bu ülkede spordan sorumlu bir Bakan var mı, şüpheli" yorumunda bulundu.

Hıncal Uluç'un Sabah gazetesinde konuya ilişkin yazısı ( 17 Kasım 2017) şöyle:

-Yaşadığımız bunca rezilliklere rağmen bu ülkede hâlâ bir Futbol Federasyonu Başkanı var mı?.

-Var!

-Yaşadığımız bunca rezilliklere rağmen, bu ülkede hâlâ bir Milli Takım Sorumlusu var mı?.

-Var!.

-Peki son soru.. Bu ülkede Spordan Sorumlu bir Bakan var mı?

- İşte o şüpheli.. O olsa, ilk ikisi olmazdı, olamazdı bugün, çünkü..