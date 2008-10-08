Hıncal Uluç bu kez Arda'yı eleştirdi!





Hıncal Uluıç bugün yazdığı yazıda G.Saray'ın genç yıldızının özel hayatnı eleştirdi. İşte Uluç'un Fotomaç gazetesinde çıkan yazısının o bölümü..





Arda, sağda oynadığı zaman yok. Bu adam sol açıktan başka yerde oynamıyor. Arda'yı sağda başlatıyor. Arda üstelik tanıdığımdan bu yana futbolunu 90 dakikaya yayan bir adam değil. 60'tan, 65'ten sonra Arda idare ediyor ve sen Arda'nın en verimli dakikalarını oynamadığı yerde öldürüyorsun. Yorulmuş, bitmiş Arda'yı sonlara doğru sol açığa alıp, 'Hadi bakalım. Madem solu istiyorsun. Orada oyna' diyorsun. Arda'yı yok etmek istesen ancak böyle yaparsın. Arda'yı yok etme konusunda Skibbe ile Arda el ele.



Galatasaray'da özel yaşantısının en bozuk futbolcunun Arda olduğunu uçan kuşlar söylüyor artık. Nerede Galatasaray'ın menajeri? Menajerlik müessesesinin ne olduğunu Türkiye'de bilen yok. Menajerlik, takımın antrenman sahasını ayarlamak, uçak biletlerini almak, otele rezervasyon yaptırmak değil. Teknik direktör, futbolculara belli bir mesafede durmak zorunda. Otorite açısından, saygınlık açısından. Menajer de bu mesafe yok. Menajer, futbolcu ile iç içe olacak. Futbolcunun ruhunu bilecek. Kimi görsem, "Hıncal ağabey, dün gece Arda..." diye anlatmaya başlıyor. Nerede Adnan Sezgin? Türk futbolunun gelecekteki en büyük umudu o, 1 numaramız o. Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun... Sergen'in yolunda yürüyor.

