Hıncal Uluç: Böylesi iğrenç bir saldırıya uğrayan kişi Hale Soygazi değil de, sizin karınız olsaydı!..

Sabah yazarı Hıncal Uluç, oyuncu Hale Soygazi’nin 43 yaşında bir çocuğu olduğuna ilişkin iddialara sert ifadelerle tepki gösterdi. Uluç, Böylesi iğrenç bir saldırıya uğrayan kişi Hale Soygazi değil de, sizin karınız olsaydı olsaydı, hâlâ susar oturur muydunuz?" dedi.

Hıncal Uluç, “Seda bitmez tükenmez masalcılarını ekrana getirirken ve onları dinlerken jest ve mimikleri ile Hale'yi hem de nasıl suçlamaya onu 'Öz evladını sokağa atan, yıllarca arayıp sormayan ve gerçek(!) ortaya çıkınca inkâra devam eden bir acımasız kadın olarak tanıtmaya inatla ve ısrarla devam ediyor.. Bu ülkede adalet yavaş işliyor.. RTÜK de uyuyor zaten.. O yüzden bu iğrenç kampanya, ölmekte olan bir program ve sunucusunu ayakta tutabilmek için sürdürülecek.” şeklinde yazmıştı.

Uluç'un Sabah'ta "İğrenç saldırı devam!.." başlığıyla (13 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Dün yazdım ya, Seda Sayan rezilliğini. Akşam dokundum gene o programa.. Rezillik, daha da artarak devam ediyor.. Böyle RTÜK'le böyle program..

Ekran formatı aynen duruyor..

"Sürpriz. Canlı Yayında açıklıyor.."

Açıklanan bir şey yok ha.. Her gün bir yeni yalancı bulup ekrana çıkarıyorlar. O da birisinden naklediyor, gene..

Bu arada.. Ekran üçe bölünmüş. Ortada Hale'nin fotoğrafı var. Yarım profil. Hemen sağında, "Ben Hale'nin oğluyum" diyen kazık kadar (43 yaşında) herif. Hale'nin pozuna aynen paralel duruyor, heykel gibi..Üç gün evvelki pozunda.. Her gün 3.5 saat böyle durmaktan omzu düğümlenir adamın yahu..

Niye ikisi de ayni açıdan, ayni yarım profille duruyorlar sabit. (Yani resim zaten sabit de, adam da "Öyle sabit dur" diye tembihlenmiş belli.) Niye?. Algı yaratacaklar.. "Bakın ne kadar benziyorlar?."

Yalanları, her gün başka bir yalancı şahitle tekrar edilen masalları bir kez daha dinlemeye tahammülüm olmadığı için hemen kanal değiştirdim, tabii..

Ey RTÜK!..

Ey Radyo Televizyon Üst Kurulu diye, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilen ve bu ülke vatandaşlarının vergileriyle tonla maaş alan adamlar?. O vatandaşın namusu, onuru, haysiyeti, gururu kime emanet, ekranlarda?.

Benim bu yazılarımı dahi "İhbar" kabul etmiyor ve harekete geçmiyorsanız, ne işe yararsınız siz?.

Böylesi iğrenç bir saldırıya uğrayan kişi Hale Soygazi değil de, mesela bir ülke büyüğünün eşi, ya da sizin karınız olsaydı, hâlâ susar oturur muydunuz, ha?.

Hâlâ susar oturur muydunuz, hele bir söyleyin, cesaretiniz varsa?.

İçinizden biri beni arasın da cevap versin, verebilirse, ona da razıyım..

Üzerinize ölü toprağı serpilmiş gibi susup oturmayın öyle!.