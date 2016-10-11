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Medya

Hıncal Uluç: Biz eşek miyiz RTÜK?

"Çünkü RTÜK, salla başını al maaşını bir kurum, vatandaşla zerre ilgileri yok"

11 Ekim 2016 13:17

Sabah yazarı Hıncal Uluç, televizyon reklamlarının süre uzunluğuna tepki gösterdi. "Maçı izlemek isteyen insan, boş gezenin boş kalfası değilse, bir sürü saçma sapan adamın, zerre haber değeri taşımayan maç öncesi gevezeliklerine de tahammül edemiyorsa, televizyon önüne,10, bilemedin 15 dakika önce oturur" diyen Uluç, "RTÜK, salla başını al maaşını bir kurum. Vatandaşla zerre ilgileri yok. Bu reklam aldatmacası yıllardan beri sürüyor 'Yahu biz nerde hata yaptık?Bu rezillik niye başka ülkelerde olmuyor? Şunların yönetmeliklerini getirip bir bakalım' demiyorlar. Çünkü her reklamdan yüzde 5 alıyor, devlet. O yüzde beşi alınca da RTÜK bütçesi 'Bol keseden' veriliyor. Peki biz? Biz eşeğiz canım" diye yazdı.

Hıncal Uluç'un "Biz 'eşşek' miyiz RTÜK?" başlığıyla yayımlanan (11 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Milli maç 21.45'te, TV8'de..

Maçı izlemek isteyen insan, boş gezenin boş kalfası değilse, bir sürü saçma sapan adamın, zerre haber değeri taşımayan maç öncesi gevezeliklerine de tahammül edemiyorsa, televizyon önüne,10, bilemedin 15 dakika önce oturur.
Biz de öyle yaptık, maç gurubumuzla..
TV8'i açtık.. Reklamlar..
TRTSpor'da "Maç öncesi özel" var. Tıkladık.. Reklamlar..
NTVSpor'da "Maç öncesi özel" var. Tıkladık.. Reklamlar..
LigTV'de "Maç öncesi özel" var.
Tıkladık.. Reklamlar..
Bunlar milyonlarca insanımızı eşek yerine koyan kanalların sadece üçü..
..Ve de bu yıllardır böyle..
Neden?. Çünkü RTÜK, salla başını al maaşını bir kurum. Vatandaşla zerre ilgileri yok. Bu reklam aldatmacası yıllardan beri sürüyor "Yahu biz nerde hata yaptık?. Bu rezillik niye başka ülkelerde olmuyor?. Şunların yönetmeliklerini getirip bir bakalım" demiyorlar.
Çünkü her reklamdan yüzde 5 alıyor, devlet. O yüzde beşi alınca da RTÜK bütçesi "Bol keseden" veriliyor..
Peki biz?.
Biz eşeğiz canım!.
Ömür Gedik?. Senin Haçiko bize niye sahiplenmiyor?.

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Hıncal UluçRTÜKÖmür Gedikreklam

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