Hıncal Uluç: Bir haftadır hemen her gün ortalama 2-3 maç izlemeye başladık; artık öğürüyor, resmen kusmak istiyorum

Sabah yazarı Hıncal Uluç, bugünkü yazısında Süper Lig'de oynanan futbolun kalitesine ilişkin görüşlerini dile getirdi. "Hafta arasına da maç konunca, bir haftadır hemen her gün ortalama 2-3 maç izlemeye başladık.. Artık öğürüyor, resmen kusmak istiyorum" diyen Uluç, top kaybeden futbolcuların haykırarak kendini yere atmasını eleştirdi.

Uluç, "Hafta arasına da maç konunca, bir haftadır hemen her gün ortalama 2-3 maç izlemeye başladık.. Artık öğürüyor, resmen kusmak istiyorum. Yahu nasıl ezberlenmiş bir sahne bu. İki kişi, ikili mücadeleye girmesin. Topu kaybeden en az 100 metreden duyulacak bir korkunç haykırışla kendini yere atıyor. Bir yazımda kadın okurlarımdan özür dileyerek tarif etmiş, 'Kancık karılar gibi çığlık atıyor' demiştim, eskilerin deyişiyle. Çünkü 100 metreden duyulacak o korkunç çığlığı attıracak bir acının olmadığını en iyi ben biliyorum.

Mustafa Cengiz'in benzincisinde arabadan indiğimde biri bana iki el ateş etti. İki kurşun sağ baldırımdaki iki paralel kemiğin ikisini de paramparça edince olduğum yere çöktüm. Yaso kurşun sesine koştu. Kurşun sesine. Ben çığlık falan atmadım çünkü. Panik içindeki Yaso'ya baldırımdan fışkıran kanı gösterdim. 'Boynumdan fularımı çıkar, kasığımın altından sıkıca bağla ki kan kaybetmeyeyim. Sonra bir taksi çevir, en yakında Levent Kliniği var. Beni oraya götür' dedim. Hangi çığlık beyler, hangi çığlık. Utanın be! Ama sizde utanma olsa, zaten bu rezil şovu her maç yapmazsınız" ifadelerini kullandı.

