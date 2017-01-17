Hıncal Uluç: Aziz Yıldırım'ın 'şike'yle suçladığı TFF devlettir; devlete güveni sarsmak TCK'ya göre suç!

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Bu ülkede hakem terörü var. Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere spor ile alakalı herkesi göreve çağırıyorum. Siyasilere sesleniyorum bunlara müdahale edin, terör bu resmen" ifadesiyle ilgili olarak "Aziz Yıldırım hakkında 6222'yi ihlalden soruşturma açtırmak ve Federasyon ve Kurumları hakkındaki ağır ithamlarını da ayrı dava konusu yapmak ve söylediklerini ispata davet etmek zorundasınız" dedi.

Uluç, "Çünkü Federasyon sonunda bir devlet kurumudur. Yani, bazı kulüplerle işbirliği yaparak Fenerbahçe'nin yolunu kestiği iddia edilen 'Şike' kurumu, devlettir" ifadesini kullandı.

Hıncal Uluç'un "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı göreve.." başlığıyla yayımlanan (17 Ocak 2017) yazısı şöyle:

6222 sayılısı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Yasası hala yürürlükteyse Sayın İstanbul Başsavcısı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Adana maçının arkasından yaptığı basın toplantısındaki sözleri hakkında soruşturma başlatarak lütfen görevinizi yapın..

Konuşma pek çok televizyonda (Ben NTV Spor'dan izledim) canlı yayınlandı..

Aziz Yıldırım, Türk Hakemlik Kurumunu en ağır şekilde eleştirdi.

Biz de eleştiriyoruz. Haklı olduğu yanlar var. Biz de söylüyoruz.

Konuşmasının ardından NTV Spor'da Rıdvan Dilmen de "Çok haklı olduğu noktalar var, ama sormak isterim, Fenerbahçe bu gece 3-2 kazansa, Aziz Bey bu konuşmayı yapar mıydı" dedi.

Futboldaki sistem itirazları için de "Bu kararlar alınırken niye ses çıkarmadı da, bugün konuşuyor" diye sordu..

Sizi ilgilendiren mesele bu değil, Sayın Savcı..

Mesele, Aziz Yıldırım bu konuşması ile, 6222 sayılı yasayı tanımadığını gösterdi ve yarın Saracoğlu Stadı ve Bağdat Caddesi'ni bir kere daha terör alanı yapabileceklerini ifade eden açık ve net tehditlerde bulundu..

"Bu gece bu stat dolu olsa, seyirci sahaya inerdi" dedi, Sayın Başsavcı!.

O stat dolu olduğu gece, sahaya inen seyircinin Bağdat Caddesi'nde çıkardığı olaylar mucize kabilinden can kayıpsız önlendi Sayın Savcı..

Günümüz gergin ortamında o gece tekrarlanırsa, sonuç ne olur, tahmin etmek zor değil.

..Ve düşünün "Bu gece bu stat dolu olsa, seyirci sahaya inerdi" sözleri, fanatik taraftar gurupları için ne anlama gelir?.

Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu ve onun Merkez Hakem Komitesi'nin içlerinde Fenerbahçe'nin olmadığı üç dört kulüple ortak çalıştığını, açıkça şike yaptığını da iddia etti.

Bunlar kanıt gerektiren ağır ithamlardır ve Devlete yöneliktir. Hata yapmak, işi becerememek, hatta bilmemek başka şeydir, Fenerbahçe'nin başarısını önlemek için hakemleri kullanmak başka şeydir. İkincisi, seyirciyi açıkça tahrik ve eyleme teşviktir. "Bu gece bu stat dolu olsa, seyirci sahaya inerdi" sözleri, istediği ve beklediği eylemin emridir.

Aziz Yıldırım "Sizin cezanız benin umurumda değil. On paralık kıymeti harbiyesi yok.

Konuşmaya devam edeceğim, daha açık, daha sık konuşacağım" diyerek, Federasyonca verilen ve verilecek disiplin cezalarına da aldırmadığını da açıkça ifade etmiştir.

Yani Sayın Başsavcı, Kadıköy yangınının önüne ancak siz geçebilirsiniz.

Aziz Yıldırım hakkında 6222'yi ihlalden soruşturma açtırmak ve Federasyon ve Kurumları hakkındaki ağır ithamlarını da ayrı dava konusu yapmak ve söylediklerini ispata davet etmek zorundasınız.

Çünkü Federasyon sonunda bir devlet kurumudur. Yani, bazı kulüplerle işbirliği yaparak Fenerbahçe'nin yolunu kestiği iddia edilen "Şike" kurumu, devlettir.

Devlete güveni sarsmak da, Türk Ceza Kanunu'nda ayrıca suçtur.