Hıncal Uluç: Ali Koç, "Hata bende" dediği halde kendisi dışında herkesi değiştirdi

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Fenerbahçe'de 12-13 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden adaylığını açıklayan başkan Ali Koç'u eleştirerek "Hata bende" diye lafa başlayan Ali Koç, başdanışmanını, futbol direktörünü, teknik direktörleri, futbolcuları değiştirmişti 3 yıl boyu her sıkıntıda.. Ama bir tek kendisini değiştirmeyi aklına getirmemişti. "Hata bende" dediği halde. Elinde sadece yöneticiler kalmıştı, kellesi alınacak. Lafın en başında 'Hatalı Başkan Ali Koç'tur' dediği halde, kendisi dışında herkesi değiştirmişti" ifadelerini kullandı.

Uluç, "'Hata bende' diye lafa başlayan Ali Koç, başdanışmanını, futbol direktörünü, teknik direktörleri, futbolcuları değiştirmişti 3 yıl boyu her sıkıntıda. Ama bir tek kendisini değiştirmeyi aklına getirmemişti. 'Hata bende' dediği halde. Elinde sadece yöneticiler kalmıştı, kellesi alınacak. Lafın en başında 'Hatalı Başkan Ali Koç'tur' dediği halde, kendisi dışında herkesi değiştirmişti. Bunlara şaştık mı? Şaşan oldu mu? Daha o toplantıyı yapmadan, hepimiz aynen bunları söyleyeceğini bilmiyor muyduk?Hangi sözüne kim şaştı, çıksın söylesin. Yok öyle şey.. Benim lafım Ali Koç'un yoklarına değil zaten. Benim lafım, koca Fener'de 'Fenerbahçe bu Ali Koç'a 3 sene daha emanet edilemez. Ben de adayım' diye ortaya çıkan tek kişinin hâlâ olmayışı. Korkuyorlar. Dünkü o güya demokrat konuşmada tehdit şifreleri vardı Ali Koç'un. 'Bu kulübün tarihinde önde gelenlerden biri aday olur veya bir adayı açıkça desteklerse, öyle konuşur, öyle şeyler yaparım ki, onu pişman ederim' dedi, açık seçik. Aklından Ali Koç'u devirmeyi geçirenlerin de ödü patladı herhalde ki, susup oturdukları, saklandığı köşeden çıkıp konuşan, cuma sabahı ben bu satırları yazana dek "Adayım" diyen yok. Fenerbahçe camiası bu tabloyu iyi görsün. İyi okusun!" diye yazdı.

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