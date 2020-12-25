Hıncal Uluç: Ali Koç haklı, Federasyon ve MHK tarafından dizayn edilen ligde Fener şampiyon olacak

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, gazetesinin spor sayfasını çevirince hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "Bu gazetenin en okunan, en kıdemli, en eski üç futbol yorumcusu, hakemin maçı katlettiğini, Başakşehir'den alıp Fener'e verdiğini, Serdar Tatlı'nın hakemleriyle ligi dizayn ettiğini, yani "Fener"i şampiyon yapacaklarını söylüyor, ama Murat Özbostan Müdürümün sayfasında, Volkan Demir imzalı maç yazısının tümü dahil, hakemin adı bile geçmiyor..

Doldurmuşlar Fenerli futbolculara 7'ler, 8'ler.. Bitirmişler sayfayı.. Şimdi sana soruyorum Özbostan Müdürüm. Yanıtı bana değil, vicdanına ver.. Bana verirsen, harfine dokunmaz bu köşede yayınlarım, o da ayrı da.. Vermezsin, veremezsin." diye yazdı.

"O sayfayı ben yapsam, manşetim "Fener hakemini buldu. Bahattin Şimşek" olurdu ve maç yazımız da, baştan sona o "H"nin (Hakem demeye dilim varmıyor) işlediği cinayeti anlatmak olurdu." diyen Hıncal Uluç, "Ali Koç haklı.. Federasyon ve MHK tarafından dizayn edilen Lig'de Fener Şampiyon olacak." ifadelerini kullandı.

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