Hıncal Uluç: Ahmet Hakan'a o koltuk tatlı mı geldi bilemem, sırtını bir yerlere dayamak istedi

Sabah yazarı Hıncal Uluç, bugün kaleme aldığı yazısında Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a eleştirilerde bulundu. Hakan'ın genel yayın yönetmeni olduğu zaman çok iyi işler yaptığını söyleyen Uluç, "Sonra Ahmet Hakan'a o koltuk tatlı mı geldi, kalmasını sağlama almak mı istedi bilemem, sırtını bir yerlere dayamak istedi. Hürriyet'i elime alır almaz okuduğum, satırları bana keyif veren Ahmet Hakan gitmiş, yazmak istediğini özgürce yazan değil, 'Bunu, böyle yazmam gerek' diye zorlama satırlar kaleme alan bir Ahmet Hakan gelmişti sanki.. Sevgili dostum için üzülmekten başka şey elimden gelmedi" dedi.

Genel yayın yönetmenliğini kutlamak için sözleştiklerini ancak Hakan'ın kendisini eleştiren yazıları nedeniyle küstüğünü söyleyen Uluç, "Ama onu uyarmak için yazdığım bir iki minicik dokundurmaya bile tahammül edememiş olmalı ki, küstü. Aramaz oldu. O yemek de öyle kaldı. İşi eleştirmek olan bir gazetecinin, kendisine hem de yakın dosttan gelen bir siteme dahi küsmesini anlayın artık" diye yazdı.

Öte yandan Uluç, Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'nun izne çıkarıldığını belirterek, "Ne izinse artık, bir yıla yaklaşıyor.. Yazısı da yok, açıklaması da.. Cengiz'i gizli kapaklı kovdular mı, yoksa tazminatı yüksek de bu ne izni ise artık bilemem, durmadan uzatıyorlar mı?. Durum.. Ne kovuyorlar, ne yazdırıyorlar. Yahu Cengiz, benim gibi kırk yılda bir siyasete dokunan bir "Yaşam" yazarı.. Kime, niye batar ki?. Kıskançlık olmasın sakın?" sözlerini kaydetti.

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