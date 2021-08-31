Hıncal Uluç: 8+3 kuralı konmasaydı, Ferdi, Kerem, Muhammed, Barış, Arda gibi gençler 11'lerde yer bulur muydu; bu kural bir mucize yaratmıştır

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2021-2022 sezonundan itibaren uygulamaya başladığı yabancı kuralı için "bir mucize yaratmıştır" diyerek "8+3 kuralı konmasaydı, Ferdi, Kerem, Muhammed, Barış, Arda gibi gençler, hem de en büyük takımların ilk 11'lerinde hem de devamlı yer bulabilirler miydi?. Yoksa onların yerine, binbir cambaz menecerlerin getirdiği on para etmez yabancılar mı takımlarımızı doldururdu" ifadelerini kullandı.

TFF'nin uygulamaya başladığı yeni yabancı kuralına göre takımlar toplam 14 yabancı futbolcu tescil ettirebilecek ve sahada en fazla 8 yabancı oyuncu yer alabilecek. Bu kuralın genç futbolcuların "büyük" takımların ilk 11'lerinde oynamalarının önünü açtığını savunan Uluç, "Bir de herkes kendisine sorsun. 8+3 kuralı konmasaydı, Ferdi, Kerem, Muhammed, Barış, Arda gibi gençler, hem de en büyük takımların ilk 11'lerinde hem de devamlı yer bulabilirler miydi?. Yoksa onların yerine, binbir cambaz menecerlerin getirdiği on para etmez yabancılar mı takımlarımızı doldururdu? 8+3 bir mucize yaratmıştır, Ali Koç ve Fatih Terim başta birtakım kulüplerin ve adamların sözcüsü muhabirler ve köşe yazarları..

Aldığınız emirle, 8+3'e karşı çıkmaya başlayanlar!. Size soruyorum, bu gençlerin adını 8+3'ten önce duyduk mu? Hani şimdi haklarında destan yazıyoruz ya hemen her hafta" diye yazdı.

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