Hıncal Uluç: 1955'ten beri çıplak gözle izlerim; Galatasaray'ın bu kadar ezildiğini, rezil bir futbol oynadığını görmedim

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanan lig maçını değerlendirdi. Uluç, "1955'ten beri çıplak gözle izlerim; Galatasaray'ın bu kadar ezildiğini, rezil bir futbol oynadığını görmedim" dedi.

Uluç, Galatasaray'ın oynadığı oyunu eleştirirken, "Cumartesi gecesi, hakem Alanyaspor-Galatasaray maçının bitiş düdüğünü çaldığında, bir Galatasaraylı olarak "Utanç" içindeydim. Ben Galatasaray'ı 1955'ten beri çıplak gözle izlerim. 66 sene eder, bakarsanız. Ben Galatasaray'ın bu kadar ezildiğini, bu kadar rezil, bu kadar utanç futbolu oynadığını görmedim. Top Galatasaray yarı sahasından değil, Galatasaray 18'inden çıkmadı, desem yeridir. Rakip kaleye sadece 8 şut atabilen Galatasaray sadece birinde isabetli olabildi, o da gol oldu. Alanya'nın tam 20 şutu vardı ama o harika golcüler, Babacar, Davidson, Efecan ve Salih topu kaleden başka her yere atmayı başardılar. Dışarıdan gelip seyreden birisi "Bu maçta şike var" derdi, öylesi. Yetmedi. Gene de bir golü direkler, en az dört tanesini de Muslera önledi. Ve Alanya ezerken ve durmadan gol kaçırırken, Fatih Terim, yarısından fazlasının dili dışarı çıkmış, futbolun F'sini oynamayan takımına 80'inci dakikada müdahale etti. Hem de nasıl etti?. Takımın en iyileri Emre Kılınç ve Ömer Bayram'ı kenara alarak. Bu nasıl "Topu rakibe bırakma" taktiği, bu nasıl "Savunma" oyunudur? Bu nasıl "Oyun okuma"dır. Alanya bunca golü kaçırmasa, sonuç hezimet olurdu" ifadelerini kullandı.

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