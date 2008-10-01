Hıncal bile oyuncu oldu!

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, pazar günü Kanal 1’de yayınlanacak olan Filiz Akın’ın sunuculuğunu üstlendiği ‘Filiz Akın’la Sohbetler’ programında mesleğe neden ara verdiğini açıkladı.



Ünlü oyuncu Türkiye’nin en çok ödül alan sanatçılarından biri olmasına rağmen 12 yıl sinemaya ara vermesinin nedenini; ‘Şimdiki yapımcılar işe ‘Öyle bir iş yapalım ki kapı-baca kırılsın, reyting olsun’ diye bakıyorlar. Bu benim oyunculuk anlayışımla örtüşmüyor’ diyerek özetledi.



Pişman değilim



Aslantuğ, ‘İş giderek öyle bir hal aldı ki; şimdiki yapımlarda meslekleri olmamasına rağmen ünlü olan herkese oyuncu olarak ekrana geliyor. Örneğin, Hıncal Uluç da, Erman Toroğlu da rol alabiliyor’ dedi. 1992 1993 ve 1994 yıllarında üst üste Antalya’da ‘en iyi erkek oyuncu ‘ ödülü alan Aslantuğ ‘Pişman değilim. Çünkü ben seçiciyim, şu sıralar kendi şirketim için çekeceğim dizinin ve filmin hazırlıkları içindeyim’ dedi.

