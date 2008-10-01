T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hıncal bile oyuncu oldu!

Mehmet Aslantuğ sinemaya 12 yıl ara verişini ‘Hıncal Uluç, bile oyuncu oldu, ben neden oynayayım’ diye açıkladı

01 Ekim 2008 03:00

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, pazar günü Kanal 1’de yayınlanacak olan Filiz Akın’ın sunuculuğunu üstlendiği ‘Filiz Akın’la Sohbetler’ programında mesleğe neden ara verdiğini açıkladı.

Ünlü oyuncu Türkiye’nin en çok ödül alan sanatçılarından biri olmasına rağmen 12 yıl sinemaya ara vermesinin nedenini; ‘Şimdiki yapımcılar işe ‘Öyle bir iş yapalım ki kapı-baca kırılsın, reyting olsun’ diye bakıyorlar. Bu benim oyunculuk anlayışımla örtüşmüyor’ diyerek özetledi.

Pişman değilim

Aslantuğ, ‘İş giderek öyle bir hal aldı ki; şimdiki yapımlarda meslekleri olmamasına rağmen ünlü olan herkese oyuncu olarak ekrana geliyor. Örneğin, Hıncal Uluç da, Erman Toroğlu da rol alabiliyor’ dedi. 1992 1993 ve 1994 yıllarında üst üste Antalya’da ‘en iyi erkek oyuncu ‘ ödülü alan Aslantuğ ‘Pişman değilim. Çünkü ben seçiciyim, şu sıralar kendi şirketim için çekeceğim dizinin ve filmin hazırlıkları içindeyim’ dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24