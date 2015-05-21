Meryem Koray ve Aziz Çelik tarafından derlenen ve İletişim Yayınları tarafından basılan "Himmet Fıtrat Piyasa AKP Döneminde Sosyal Politika" kitabı, 13 yıllık AKP döneminde sosyal hakları ve sosyal politikayı bütün yönleriyle ele almayı hedefliyor.

Kitap, AKP dönemindeki sosyal politikaları eğitim, sağlık, çalışma hukuku, sendikal haklar, sosyal güvenlik, sosyal yardım, toplumsal cinsiyet, çevre, kentsel dönüşüm açılarından inceleyen kapsamlı bir başvuru kitabı. Sosyal politika alanında uzman çok sayıda yazarın katkılarıyla oluşmuş kolektif bir çalışma, AKP döneminin sosyal haklar bilançosunu ve karnesini çıkarıyor.

AKP’nin sosyal politikalarını kuşatan neoliberal ve neomuhafazakar politikalar

Kitapta AKP iktidarı dönemindeki sosyal politikaların küresel kapitalizmin ve neoliberal politikaların dayatmalarının yanında, AKP’nin kendi siyasal-ideolojik zihniyet çerçevesi ile de biçimlendiğinin altı çiziliyor. Neoliberal, neomuhafazakâr ve neopopülist politikaların AKP’nin sosyal politikalarını kuşattığı vurgulanıyor. Sosyal politikanın bu zihniyet dünyasının yön verdiği bir iktidar aracı olarak kullanılmasına yol açtığı değerlendirmesine yer veriliyor.

Kitap sadece AKP iktidarının sosyal politika sicilini eleştirel bir yaklaşımla sınırlı kalmıyor, sosyal ve ekonomik haklar açısından yaşadığımız kayıplara ve toplumda artan eşitsizliklere ilişkin bir duyarlılıktan hareket ederek, hak temelli bir sosyal politika alternatifine işaret ediyor.

Kitapta yer alan bölümler şöyle:

-AKP Dönemi: Neo-Liberalizm, Neo-Muhafazakarlık, Neo-Popülizm Beşiğinde Sallanan Sosyal Devlet ve Sosyal Politika: Meryem Koray

-Piyasa ve Muhafazakarlığın Elinde Araçsallaşan Eğitim: Kemal İnal

-Sağlıkta Neo-Liberal Dönüşüm ve Hak Kayıpları: Osman Öztürk

-AKP Döneminde İstihdam, İşgücü ve İşsizlik: M. Hakan Koçak, Kuvvet Lordoğlu

-Ak Parti Döneminde İş Hukukunda Güvencesizliğin Kurumsallaşması: Murat Özveri

-AKP Döneminde Sendikal Haklar: Sendikasız-Grevsiz Kaynaşmış Bir Kitleyiz!: Aziz Çelik

-AKP İktidarında Sosyal Sigortalar: Recep Kapar

-AKP Döneminde Sosyal Yardım: Gülcan Urhan ve Betül Urhan

-2000’li yıllarda Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları: Muhafazakârlığın ve Neo-Liberalizmin Gölgesinde Mi?: Saniye Dedeoğlu

-Adalet ve Kalkınma Partisi’nin “Çevresel Hassasiyeti İhya” Etme Politikaları: Yapar Gibi Yıkmak: Örgen Uğurlu

-AKP Dönemi Kentleşme Politikaları ve Kentsel Dönüşüm: Binnur Öktem Ünsal

Himmet, Fıtrat, Piyasa AKP Döneminde Sosyal Politika

İletişim Yayınları, Mayıs 2015, Meryem Koray (Der.), Aziz Çelik (Der.)