-HİMMELBAHC'IN MEZARININ NAKLİNE EŞİ ONAY VERMİŞ MUĞLA (A.A) - 10.12.2010 - Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Alman uyruklu bir kişinin mezarının farklı bir inanca sahip olduğu gerekçesiyle başka bir yere nakledildiğine dair iddiaları yalanlayarak, ''Yabancı vatandaşımızın Hristiyan olmasının verdiği bir rahatsızlık söz konusu değil. Biz yabancı vatandaşımızın eşine olayı anlattık ve mutabakatını aldık, bize intikal eden bir sıkıntı söz konusu değil'' dedi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bugün bir gazetede yer alan Alman asıllı Kanada vatandaşı Hans Himmelbach'ın (66) mezarının ailesinin izni olmadan başka bir yere naklediğine dair iddiaların maksatlı olarak yazıldığını belirtti. Kocadon, ''Biz Bodrum Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan yabancı kardeşlerimize mezarlıklarımızı açtık, ilçemizde yaşayan yabancıların mezarlıklarımızı kullanmalarıyla ilgili bir durum söz konusu değil. Bodrum'da son 30 yıldır mezarlık sorunu var, buna rağmen biz mezarlıklarımızı yabancı vatandaşlarımızın kullanımına açtık'' diye konuştu. İlçede yaşayan yabancı vatandaşlara bu konuda her türlü kolaylığı sağladıklarını anlatan Kocadon, şunları söyledi: ''Bodrum'da büyük bir mezarlık yapılması için çalışmalarımız sürüyor. Yeni yapılacak mezarlıkta, yabancılara ait ayrı bir bölüm oluşturacağız. İlçemizde yaşayan yabancı sayısında son yıllarda ciddi bir artış söz konusu. Bu vatandaşımızın Müslüman mezarlığına gömülmesi, ilçede yabancılara özel bir mezarlık olmamasından kaynaklanıyor. Torba'daki mezarlığa ilk defa bir yabancı vatandaşın mezarına izin verilmiş. İlçedeki diğer mezarlıklarda çok sayıda yabancının mezarı var.'' -''EŞİNİN İZNİ ALINDI''- Kocadon, Bodrum Yarımadası'nda yabancıların Müslüman mezarlığına gömülmesi ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadığına işaret ederek, konuyla ilgili şöyle konuştu: ''Bütün belde belediye başkanlarımız bu konuda gerekli kolaylığı gösteriyor. Bana göre bu haber maksatlı, bu olayı niye bu kadar abartmışlar anlayamadım. Ölen kişinin mezarının nakledilmesi sürecinde bir sıkıntı söz konusu değil. Ölen kişinin eşi Türk. Yabancı vatandaşımızın toprağa verildiği yerde bir Türk ailenin mezarı var. Burada bir Türk aile mezarlığı söz konusu ve o aile fertleri, yabancı vatandaşımızın mezarının biraz daha ileriye alınmasını istemişler. Yabancı vatandaşımızın Hristiyan olmasının verdiği bir rahatsızlık söz konusu değil. Biz yabancı vatandaşımızın eşine olayı anlattık ve mutabakatını aldık, bize intikal eden bir sıkıntı söz konusu değil.''