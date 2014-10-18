Himalayalar'da çığ felaketi: 289 kişi kurtarıldı, en az 39 dağcı öldü!

Nepal'de Himalayalar'da kar fırtınası ve çığ nedeniyle mahsur kalan 300'den fazla dağcıdan en az 39'unun öldüğü bildirildi.

Bu hafta başlarında meydana gelen ve Nepal'in bugüne kadar yaşadığı en kötü dağcılık felaketi olarak nitelendirilen olayda kurtarma çalışmaları halen helikopterlerle devam ediyor. Kar altında halen mahsur kalan dağcıların cenazlerinin olmasından korkuluyor.

Bugüne kadar 289 kişi mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldı, yetkililere göre şu anda 20 ila 25 kişi halen mahsur durumda ancak durumları iyi.

Turizm Bakanı Sureş Açarya BBC Nepal servisine helikopterlerin 5700 metre irtifada arama yaptığını söyledi.

Olay Himalayalar'ın Annapura bölgesinin yüksek noktalarından biri olan Throung Geçidi'nden meydana geldi. Bakan Açarya ordunun geçitteki karları temizlediğini söyledi.

Kurtarma çalışmalarını yürüten yetkililerin işi yılın bu zamanlarında dağlara binlerce kişinin tırmanması nedeni ile zor.

Kurtarma çalışması için kaynaklar kısıtlı ve ölümlerin helikopterlerin ulaşamadığı en yüksek noktalarda gerçekleştiği düşünülüyor.

Ölen dağcılar arasında Nepalli, İsrailli, Kanadalı, Hint, Slovak ve Polonya vatandaşları var.

Kurtulanlardan birçoğunun ise bazı uzuvlarının donduğu ve bazılarının kollarının kesileceği öğrenildi.

Tibet'te de çığ

Bu arada Tibet bölgesinde meydana gelen bir çığın ardından 200'den fazla kişi ile 70 aracın mahsur kaldığı söyleniyor. Çin devlet ajansı Xinhua'ya göre şu ana kadar ölen olmadı. Tibet'in doğusunda meydana gelen olayda kurtarma çalışmaları başlatıldı.