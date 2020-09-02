Himalayalar'daki tartışmalı sınırda tansiyon yine yükseldi; Hindistan özel kuvvetler mensubu hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Himalayalar'daki tartışmalı sınır bölgesinde Çin askerleri bir Hindistan özel güçleri mensubunu öldürdü.

Aynı sınırda iki ay önce 48 saat içinde meydana gelen iki olayda 20 Hindistan askeri hayatını kaybetmişti.

Hindistan ve Çin önce cumartesi günü, ardından da pazartesi birbirlerini Ladakh bölgesindeki sınırlarını aşmakla suçladı. Taraflar, karşılıklı olarak birbirlerini toprak elde etmeye çalıştığını öne sürdü.

Sürgündeki Tibet parlamentosunun üyelerinden Namgyal Dolkar Lhagyari, Tibet asıllı bir Hindistanlı askerin çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini bildirdi. Parlamenter, olayda başka Özel Cephe Güçleri mensuplarının da yaralandığını ifade etti.

Dünyanın en yüksek nüfuslu iki ülkesi 15 Haziran'da yaşanan olaylardan sonra sınır bölgesine binlerce asker yığmıştı