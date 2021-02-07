Himalayalar'da buzul kopması sonucu Hindistan'da sel felaketi: 150 kişi hayatını kaybetmiş olabilir

Hindistan'da Himalayalar'daki bir buzulun kopması sonucu kuzey eyaletlere uyarı yapıldı. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle insanlar tahliye edilirken Chamoli bölgesinde sel nedeniyle 100-150 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülüyor.

Hindistan'da Himalayalar'da bir buzulun kopması, kuzey bölgesindeki eyaletlerde sel uyarısının yapılmasına neden oldu.

Dhauli Ganga su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bölgede yaşayanlar tahliye edilirken Reuters ajansının aktardığına göre Chamoli bölgesindeki sel nedeniyle 100-150 kişinin hayatını kaybetmiş olmasından korkuluyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bir tweet atarak durumu takip ettiğini duyurdu.

India Today'in aktardığı habere göre, Hindistan Hava Gücü arama kurtarma ekiplerine destek gönderiyor.

Ayrıntılar geliyor...