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Çevre

Himalaya buzulları eriyor

Himalayalar'daki buzulların erimesiyle ilgili yeni araştırmaların, iklim değişikliğinin bu bölgedeki etkisini ve 1,3 milyar kişinin karşı karşıya kaldığı potansiyel tehdid

05 Aralık 2011 02:00


T24 - Himalayalar'daki buzulların erimesiyle ilgili yeni araştırmaların, iklim değişikliğinin bu bölgedeki etkisini ve 1,3 milyar kişinin karşı karşıya kaldığı potansiyel tehdidi gözler önüne serdiği bildirildi.





Merkezi Katmandu'da olan Uluslararası Entegre Dağ Gelişimi Merkezi'nin (ICIMOD) üç raporundaki araştırmalarda, buzulların son 30 yılda Nepal'de yüzde 21, Butan'da yüzde 22 oranlarında azaldığı ortaya kondu.


Anadolu Ajansı'nın haberine göre Güney Afrika'nın Durban kentindeki BM İklim Değişikliği Konferansında dün açıklanan bu araştırmaların, buzulların erimesiyle ilgili ilk resmi teyit olduğu belirtildi.


İsveç'in finanse ettiği ve ICIMOD'un üç yıl süreyle yürüttüğü bu araştırma projesinin sonunda, bilim adamları, araştırdıkları on buzulun tümünün 2002 ve 2005 arasında artan oranda erimekte olduğunu keşfettiler.


Bir diğer araştırmada ise son 10 yılda bölgeyi kaplayan kar miktarının belirgin bir şekilde azaldığı tespit edildi.


Hükümetlerarası iklim uzmanları grubu (GIEC) başkanı Rajendra Pachauri, bu raporların, dünyanın en hassas ekosistemlerindeki iklim değişikliklerini anlamak için özel coğrafi bölgelerle ilgili yeni bilgiler ve karşılaştırma noktaları sağladığını kaydetti.


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