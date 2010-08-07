-''HİLYE'' SERGİSİ 5 ÜLKEDE İSTANBUL (A.A) - 08.07.2010 - Hz. Muhammed'in vefat ettiği yaşı temsilen 63 hilyenin (Peygamber'in fiziksel özellikleri, hal ve hareketleri ile ahlakının anlatımı) yer aldığı, dünyanın en kapsamlı hilye sergisi, İngiltere, Rusya, Macaristan, Almanya ve Suudi Arabistan'da da açılacak. Hz. Muhammed'in hilyelerinin, hastalığı sırasında Hz. Fatıma'nın bir daha yüzünü göremeyeceği endişesini dile getirmesi üzerine, damadı Hz. Ali'ye, ''Hilyemi yaz; benden sonra onu gören, beni görmüş gibi olur'' sözleri üzerine yazılmaya başlandığı rivayet ediliyor. Osmanlı hattatlarından Hafız Osman'dan beri hattatlar arasında hüsn-i hatla hilye yazmanın bir gelenek halinde devam ediyor. Mehmet Çebi'nin 500 hilyeden oluşan koleksiyonundan Abdullah Güzelce, Ali Hüsrevoğlu, Cevat Huran, Eyyüp Kuşçu, Fevzi Günüç, Gürkan Pehlivan, Habib Ramazanpur, Hasan Çelebi, İhsan Ahmedi, Kerim Erbili, Levent Karaduman, Muhammed Cevadzade, Nurullah Özdem, Said Abuzeroğlu, Süleyman Berk, Tahsin Kurt ve Turan Sevgili imzası taşıyan ve Hz. Muhammed'in vefat ettiği yaşı temsilen 63 hilyenin yer aldığı sergi, bir hafta daha Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezi'nde görülebilecek. Koleksiyoner Mehmet Çebi, ''hilye'' sergisi hakkında yaptığı açıklamada, Osmanlı'da ilk hilyeyi Hafız Osman'ın yazdığını anımsatarak, ''400 senelik zaman dilimi içerisinde bu genişlik ve bu kalitede bir hilye sergisi yapılmadı. Sergi, kendi çapında dünyada bu zamana kadar yapılan en geniş hilye sergisi. Sergi hem klasik hem de modern tasarımları içeriyor'' diye konuştu. Sergide yer alan hilyelerin ebatlarının çok büyük olduğunu ifade eden Çebi, genelde 50-60 santimetre ebatlarda yazılan hilyelerin yanında, 2 ila 3 metre boyutlarında hilyeler de bulunduğunu söyledi. Çebi, serginin İngiltere, Rusya, Macaristan ve Almanya'da sergilenmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Mehmet Çebi, serginin hac döneminde Medine'de Mescid-i Nebevi'nin dış avlusunda da açılmasını düşündüklerini belirterek, görüşmelere yakın zamanda başlanacağını kaydetti. -''BÖYLE ÖRNEĞİ YOK''- Sergide eserleri bulunan hattat Gürkan Pehlivan da yaklaşık bir aydır açık bulunan serginin son haftasına girildiğini anımsatarak, sergiye beklenen ilginin gösterildiğini söyledi. Eski hilye örneklerine bakıldığında sergide yer alanlar kadar devasa örnekler olmadığını ifade eden Pehlivan, ''Sergide klasiklerin dışına çıkılan eserler var. Çok yeni denemeler, grafik anlatımlar da mevcut. Dünyada böyle bir sergi örneği yok. Sergide ebatları 1,5-3 metre olan, 4,5 metre karelik hilyeler var'' dedi. Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezi'nde 29 Mayısta açılan sergi, 15 Temmuza kadar görülebilir.