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Hilvan'da otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralı

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, otomobilin önündeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

26 Kasım 2018 16:24

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Hilvan ilçesinde, otomobilin önündeki TIR\'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 1\'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Hilvan ilçe girişinde meydana geldi. Diyarbakır yönüne giden Talat Akça (34) yönetimindeki 34 GT 1932 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran Mehmet Altunpıçak\'ın kullandığı 63 L 2655 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Talat Akça ile yanında bulunan eşi Esma Akça (24) yaralandı. Ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Esma Akça, acil servisteki ilk müdahale sonrası hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa\'ya sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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