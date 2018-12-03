Hilvan'da, husumetli aileler barıştı

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Hilvan ilçesinde, 3 aile arasındaki husumet barış yemeğiyle son buldu.

Geçen Mart ayında Koçak Mahallesi’nde Başkaldırma, Çiftçi ve Kaçmaz aileleri arasında bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrası husumet başladı. Aileler arasındaki husumetin kan davasına dönüşmemesi için AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ve Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, tarafların barışmaları için arabuluculuk yaptı.

Görüşmelerin olumlu sonuç vermesinin ardından aileler için bugün Kuskunlu Mahallesi\'nde barış yemeği düzenlendi. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan ve 500 kişinin katıldığı törende, Kürtçe konuşan Milletvekili Cevheri, barışan ailelere teşekkür etti.

Ailelerin barışmasına katkı sunan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık da husumetli ailelerin barışmasını herkesin örnek almasını istedi.

Birbiriyle tokalaşarak husumeti sonlandıran aileler daha sonra hep birlikte yemek yedi.



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