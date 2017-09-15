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Hilvan’da çobanların hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Hilvan İlçesi’nde, iki çoban arasında aynı tarlada hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Ferit Bakay yaşamını yitirdi, diğer çoban Mehmet Akhanım ise yaralandı

15 Eylül 2017 02:50

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Hilvan İlçesi’nde, iki çoban arasında aynı tarlada hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Ferit Bakay yaşamını yitirdi, diğer çoban Mehmet Akhanım ise yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Kaplantepe mevkinde meydana geldi. Çobanlık yapan Ferit Bakay ile Mehmet Akhanım arasında Mehmet Emin Özkaya’ya ait tarlada hayvanlarını otlatma nedeniyle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada Ferit Bakay yanında taşıdığı bıçakla Mehmet Akhanım’ı yaraladı. Akhanım ise av tüfeğiyle Ferit Bakay’a ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri yaralı iki çobanı, ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Şanlıurfa’daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Ferit Bakay, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Bakay\'ın cesedi otopsi için morga konulurken, tedavisi süren Mehmet Akhanım’ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay yerinde çalışma yapan polis, olayda kullanılan av tüfeğine el koydu.

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